Dit is de Hennessey Venom F5: de snelste auto ter wereld*

De officiële launch staat gepland voor later vanavond op de SEMA-beursvloer in Las Vegas, maar pics en specs zijn er nu al.

Venijnig F5-en op je computer, soms is het nodig. Bijvoorbeeld toen de Media Markt tijdens de ‘BTW? Weg ermee!’-dagen nog Apple producten meenam in de actie. Of als je die tickets voor het concert van je favoriete artiest wil scoren, voordat de opkopers toeslaan in de hoop woekerwinsten te behalen bij de doorverkoop. Vanaf vandaag staat ‘Venom F5‘ echter voor iets anders: namelijk de snelste auto ter wereld.

Een en ander moet echter nog wel bewezen worden, vandaar de asterisk in de titel van dit bericht. De banden van de Venom F5 zijn voorlopig slechts goedgekeurd voor 280 mijl per uur, dus daar moet nog even iets op verzonnen worden. Hennessey claimt namelijk dat de Venom F5 de eerste auto is die harder kan dan 300 mijl per uur, oftewel 480 kilometer per uur. Ja je leest het goed, vier-honderd-tachtig. Naar verluidt is men in Duitsland direct een spoedberaad begonnen om de maximumsnelheid op de Autobahn te verlagen naar iets van 300 kilometer per uur. Want stel je voor dat er zo’n ding voorbij komt blazen met 480…Geweldig.

Voor de bizarre prestaties zorgt een geblazen 7.4 liter grote V8 met 1.600 pk. De Cw-waarde van 0.33 is niet eens extreem indrukwekkend, maar gezien het geringe frontale oppervlak van de Venom F5 en de brute power is de auto dus toch vrij rap. Veilig een vrachtwagen inhalen op een 80-weg is ook geen probleem voor de F5: de auto sprint van nul-naar-driehonderd in minder dan tien seconden.

Hennessey is van plan 24 exemplaren te bouwen. Potentiële klanten moeten beschikken over minimaal 1,6 miljoen Dollar en liefst goede vrienden zijn met John Hennessey. Met het venijn van een mean girl op de middelbare school beslist hij namelijk wie er wel en wie juist niet een Venom F5 mogen kopen. Misschien helpt het als je John vertelt dat je de Velociraptor ook erg tof vindt? Check hieronder een filmpje van Hennessey inclusief legendarische muziek.