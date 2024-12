Drie keer raden wie de eerste eigenaar was van deze witte 993

Deze 911 is samengesteld door een bekende eigenaar met een voorliefde voor wit.

Als je het nog niet geraden had zullen we het maar meteen verklappen: de auto die je hier ziet was van wijlen Jan des Bouvrie, een van ’s lands bekendste interieurontwerpers. Zijn huis in Valkeveen staat nog steeds te koop voor €7,8 miljoen, maar nu kun je ook een van zijn auto’s bemachtigen.

Jan des Bouvrie was een groot autoliefhebber, die heel wat mooi spul in zijn bezit heeft gehad. Wellicht ken je zijn witte Alfa Romeo 8C. Bij klassiekers gaf hij echter de voorkeur aan zwart. Zo had hij een zwarte Porsche 356, een zwarte Corvette C1, een zwarte Ferrari 245 Dino en een zwarte Volvo P1800S.

De auto waar we het vandaag over hebben was er eentje die hij in 1995 nieuw besteld heeft: een Porsche 993. Net als bij de Alfa 8C koos hij voor wit. Om precies te zijn Grand Prix Weiss, uiteraard met een zwart interieur.

De auto in kwestie is een Carrera 2, met alleen achterwielaandrijving dus. De auto heeft wel een Tiptronic S-automaat, dus een keiharde purist was Jan niet. De 18 inch Sport Classic 2 velgen die je ziet zijn er achteraf onder gezet, maar die zijn wel origineel.

Jan des Bouvrie heeft deze Porsche 993 destijds nieuw gekocht en op kenteken gezet, dus het betreft een origineel Nederlandse auto. De tellerstand staat inmiddels op 131.989 kilometer, na 29 jaar.

De auto wordt nu aangeboden via The Collectables, waar er nog tot en met 30 december 20.00 geboden kan worden. Daarmee kun je jezelf dus nog een heel leuk cadeautje geven voor het nieuwe jaar.