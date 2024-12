Ook Nissan stopt met woke zijn

Misschien gaat dat ze uit het slop trekken?

Grote bedrijven – ook automerken – hebben zich jarenlang uitgesloofd om het beste jongetje van de klas te zijn op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Dat is an sich een goede zaak, ware het niet dat dit meestal uitmondt in positieve discriminatie. Er is nu echter een tegenbeweging gaande.

Waar Jaguar universele hoon kreeg voor hun woke campagne, heeft Ford eerder dit jaar aangegeven de stekker uit hun diversiteitsprogramma te trekken. Dit had alles te maken met het politieke klimaat in de VS. De conservatieve activist Robby Starbuck voert een zeer succesvolle campagne tegen woke activiteiten van bedrijven.

In oktober ging ook Toyota op de knieën en nu volgt Nissan. Onder druk van Starbuck hebben zij een punt gezet achter hun woke programma. Zo trekken ze zich net als Ford en Toyota terug uit de Human Right Campaign Index, waar bedrijven een score krijgen op basis van hun omgang met LHBTQ-personeel.

Ook stopt Nissan USA met DEI-trainingen en het sponsoren van pride evenementen. Bovendien gaan ze geen quota’s meer hanteren bij het aannemen van personeel. Nissan gaat dus gewoon de beste kandidaten aannemen. Daar kan niemand op tegen zijn toch?

We zullen niet zeggen dat dit komt door hun woke activiteiten (zoals Starbuck wel doet), maar op dit moment gaan het niet zo goed bij Nissan. Eerder deze week werd bekend dat Nissan aan het kijken is of een alliantie met Honda mogelijk is.