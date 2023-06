Gasly krijgt straf, Russell reprimande (+ juiste opstelling)

Pierre Gasly krijgt straf voor zijn acties gisteren. Daardoor valt hij terug op de grid. Voor George Russell is het opgelucht ademhalen, want hij ontloopt een gridstraf.

Ondanks dat het verschil tussen pole position en de rest daarachter veel en veel te groot is, was de kwalificatie genieten gisteren. Niet alleen (of zozeer) omdat de niet in Nederland belasting betalende Max Verstappen met overmacht de snelste tijd neerzette, maar ook om de strijd erachter.

Er gebeurde namelijk van alles op de baan. Check het verslag van mijn lieve collega @jaapiyo om van alles op de hoogte te zijn. Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk hebben meegekregen, gingen een paar coureurs in de fout en moesten ze zich melden bij de stewards. Het gaat om diverse zaken die de stewards aan het licht wilden brengen.

Gasly krijgt straf voor hinderen Verstappen

Pierre Gasly is daarmee de gebeten hond, want hij krijgt zes plaatsen gridstraf. Dit onder andere vanwege het hinderen van Verstappen.

Hij is er zelf niet blij mee, maar accepteert het als un homme:

Ik denk dat het erg ongelukkig was met het verkeer, de auto’s zo dicht bij elkaar in de snelle laatste bochten. We moeten het accepteren, verder gaan en ons hoofd gebogen houden voor morgen, ik weet dat we nog steeds een sterke race kunnen rijden. Pierre Gasly, heeft er nog wel zin in.

Dat klinkt nog niet heel erg teleurgesteld. Waarschijnlijk weet hij dat ze net als in Monaco een goede auto hebben voor de race. Dus er komen kansen voorbij om diverse plaatsen goed te maken. Esteban Ocon kwalificeerde zich als zevende, maar start dus nu als zesde door het gestuntel van zijn teammaat.

En Russell en Hamilton dan?

George Russell kreeg een reprimande voor zijn ongelukkige situatie in Q2. Eigenlijk was het vrij eenvoudig wat er mis ging: Lewis Hamilton dacht namelijk dat hij een ’tow’ kreeg van Russell, Russell wist op zijn beurt niet dat Hamilton zo dicht op hem zat. Hier volgen verder geen straffen voor.

Startopstelling GP Spanje 2023

De startgrid voor de GP Spanje 2023 zit er als volgt uit:

