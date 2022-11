Zo druk was de drukste avondspits ooit

Het was echt veel en veels te druk tijdens de drukste avondspits ooit. Het einde is nog niet in zicht trouwens.

Het is wonderlijk fenomeen, in de file staan. Soms overkomt het je vanwege een ongeluk verderop. Maar in de meeste gevallen komt het omdat mensen op precies hetzelfde moment naar hun werk en naar huis willen. Iedereen weet ook precies wanneer er files zijn, maar toch kiest men er kennelijk voor om er in te willen staan.

Gisteren was er weer een record. Er stond namelijk voor 1.220 kilometer aan file in Nederland. 1.220!! Dat is echt enorm veel voor een vrij normale donderdagavond.

Drukste avondspits ooit

Nou, wat blijkt, zó normaal was het niet. Gisteren was het rond 17:45, nog gewoon in de middag dus, het drukst. Er stond dus voor meer dan 1.200 kilometer aan file. Omgerekend betekent dat 4.600 minuten aan vertraging. Het record voor dit jaar was Hemelvaart, toen stond er voor 1.120 kilometer aan file.

Normaal gesproken is het veel rustiger op de donderdag. Sterker nog, het was afgelopen donderdag drie keer drukker dan normaal. Er waren twee redenen voor de vele files, aldus expert Jorn de Vries van Flitsmeister.

De eerste reden is de wintertijd. De klok is een uurtje teruggezet, dus het wordt eerder donker. Dit betekent dat mensen kennelijk eerder naar huis willen voor stamppot zuurkool met Hema-rookworst, Maggi-jus met uitjes (in een kuiltje uiteraard), uitgebakken spekjes en een plens Hak-appelmoes.

Files om 19:00 alweer weg

Die voorliefde voor geëvolueerd babyvoer komt natuurlijk ook door de weersomstandigheden. Het was gisteren ook nog eens erg regenachtig. Wel grappig: de meeste files waren om 19:00 alweer opgelost. Dus in plaats om van 17:15 tot 18:30 in de files te staan, kun je ook een uurtje langer doorwerken en net zo laat thuis zijn.

De grootste file tijdens de drukste avondspits ooit was op de A4 richting Rotterdam. Daar stond gisteren een file van 19 kilometer en bedroeg de wachttijd, eh, vertraging meer dan 1,5 uur! De ANWB verwacht nog een hele hoop files de komende maand. Niemand gaat namelijk op vakantie, het weer wordt er niet beter op én wordt nog vroeger donker. Zijn we thuiswerken massaal verleerd ofzo?

Via: ANP.