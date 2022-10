Ex-F1-coureur krijgt een wonderschone DS 4

Een bijzondere DS 4 voor F1-coureur VER, toen VER nog niet Verstappen betekende maar Jean-Éric Vergne.

Formule 1-coureurs hebben natuurlijk een voor- en achternaam, maar in de sportwereld worden ze nog wel eens aangeduid met hun racenummer of de eerste drie letters van hun achternaam. Tenminste, meestal. In de eerste periode van Max Verstappen was zijn drieletterige afkorting VES. Dit omdat VER nog toebehoorde aan iemand die de sport in 2015 verliet: Jean-Éric Vergne.

Jean-Éric Vergne

Deze Franse coureur heeft van 2012 tot en met 2014 geracet voor Toro Rosso, maar wist in 2015 geen zitje te bemachtigen. Wederom dankzij Verstappen trouwens, maar ook dankzij Carlos Sainz (die kregen de stoeltjes voor Toro Rosso in 2015). Vergne kon nergens anders terecht, dus verhuisde hij naar de Formule E. Daar kwam hij in 2016 bij het team DS Techeetah terecht. Uiteraard het paradepaardje van het toen nog aardig nieuwe PSA-submerk DS. Vergne werd twee keer op een rij kampioen in de sport en rijdt nog steeds voor DS. Hij is dan ook ambassadeur voor het merk. Omdat je niet bepaald in je FE-bolide naar huis rijdt, krijgt Jean-Éric Vergne een mooie perk of the job in de vorm van een op maat gemaakte DS 4 E-Tense.

DS 4 E-Tense voor Jean-Éric Vergne

De basis is ‘gewoon’ de DS 4 E-Tense 225 met het Performance Line pakket. Dat betekent een welbekende Stellantis-aandrijflijn: een 1.6 liter benzinemotor met PHEV-aandrijving erbij, in dit geval goed voor – je raadt het al – 225 pk. Maar goed, die kun je dus ook gewoon kopen bij de DS-dealer. DS kan Jean-Éric Vergne niet op pad sturen met een standaard DS 4 die iedereen kan betalen. De grijze auto is daarom wat ‘verfraaid’ met zwarte details. Daardoor is de DS 4 een heuse two-tone kleurstelling, met een zwart dak en een zwart stuk op de motorkap. Ook prijkt in plaats van het DS-logo het logo van Vergne op de motorkap. Je kunt de letters ‘JEV’ erin herkennen, wat overigens nu de afkorting is in plaats van VER.

Fraai

Nou is de DS 4 sowieso al best een tof ogende auto, maar het resultaat van de speciale DS 4 E-Tense voor Jean-Éric Vergne is eigenlijk best gaaf. De zwarte lijntjes als accenten op de achterkant en D-stijl zijn misschien een beetje over de top, maar verder mag Vergne zich verplaatsen in een fraaie crossover. Of is het toch een hatchback?

Het blijft bij dit ene exemplaar en deze DS 4 wordt het dagelijks vervoer van Jean-Éric Vergne. Je kunt het slechter treffen.