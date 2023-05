Uitstellen van EV is volkomen logisch. Of niet?

Ja, het uitstellen van elektrische auto’s is voor sommige merken volkomen logisch.

Elektrisch rijden is de toekomst voor middellange termijn. Uiteraard is thuiswerken nog milieuvriendelijker, maar niet elk bedrijf is zo ver. En voor automerken geldt een beetje hetzelfde: niet elk merk is even ver. Grote Europese concerns als Volkswagen, Stellantis, Mercedes en BMW hebben flink geïnvesteerd in elektrificatie van hun modellen.

Maar met name de Japanse merken blijven vooralsnog een beetje achter. Subaru kondigde gisteren vooral plannen aan en ook bij Toyota en Lexus is er niet echt veel keuze. En de elektrische auto die drie merken verkopen (de Subaru Solterra, Toyota bZ4X en Lexus UX300e) zijn in principe dezelfde auto.

Uitstellen EV

Ook Honda loopt nogal achter. Met de Honda e hadden de Japanners een geheide verkooptopper in handen, maar de hoge prijs, het nog hogere gewicht en de kleine actieradius gooiden ongefilterd roet in het eten. Met de e:Ny1 moet het dan echt gaan gebeuren voor Honda. Bij Autocar spraken ze met Katsuhisa Okuda (da’s de president van Honda Motor Europe) en daar zegt Honda dat ze helemaal niet achterlopen. Sterker nog, Honda is precies op schema.

Dat gaan we uiteraard even voor je toelichten. Honda kiest namelijk een duidelijke kant in het ‘kip of ei’-verhaal. Het gaat natuurlijk om de laadpalen. Tesla deed dit het slimst: alleen EV’s maken en zelf de laadvoorzieningen faciliteren. Er stond Honda niets in de weg om iets soortgelijks te doen, maar ze hebben ervoor gekozen om waterstofauto’s te ontwikkelen (Honda Clarity FCEV) en vooral verbrandingsmotoren te verkopen.

Aanpassen aan aanbod palen

Nu is Honda vooral bezig om de laadinfrastructuur te monitoren. Daar passen ze vervolgens hun modelgamma op aan. Volgens Honda ligt Honda nu op precies op schema en nee, dat is geen 16 mei-grap.

Honda zegt dat op dit moment hybride de ultieme oplossing is. Handig om elektrisch door de stad te rijden, maar je kan ook nog ergens komen. Maar wanneer gaat Honda dan helemaal over? Volgens Okuda is dat niet voor 2040, waarschijnlijk 2050. Dan is de infrastructuur op orde en kan Honda ook elektrische auto’s maken.

Autoblog nuance!

Dan is het nu de hoogste tijd voor de befaamde en broodnodige Autoblog Nuance. Want heeft Honda hier een punt? Nou, ja en nee. Honda verkoopt wereldwijd enorm veel auto’s. In Europa is het merk relatief klein, maar voor de rest kom je ze veel tegen.

Vaak ook op markten waar de infrastrucuur nog niet denderend is. Wij Europeanen in het algemeen en Nederlanders in het bijzonder zijn extreem verwend met ons dichte netwerk qua openbare laadpalen.

Het is wel begrijpelijk dat een automerk zijn eigen handelen goedpraat. Anderzijds: juist en merk als Tesla heeft toch aangetoond dat vol inzetten op elektrische auto’s wel degelijk goed kan uitpakken?

En in veel gevallen werken overheidsinstanties ook op het plaatsen van laadppalen op basis van verkoopcijfers van EV’s. Dus als Honda snel met elektrische auto’s komt, volgen die palen vanzelf wel. Tot zover de Autoblog nuance.

Meer lezen? Dit zijn 10 snelle obscure Japanse stationwagons!