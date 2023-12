Dit is de meest verse Citroen C6 van Nederland

Met de meest versie Citroën C6 van ons land kun je er weer eventjes tegenaan.

De Citroën C6 is een van de meest bijzondere auto’s van de afgelopen 25 jaar. Ook een van de meest onbegrepen. Het was heel erg verfrissend om te zien hoe een fabrikant tegen alle conventies in, een enorm slagschip maakte met maar een doel: maximaal comfort!

Het behagen van de inzittenden was belangrijker dan welke vorm van dynamiek dan ook. Tegenwoordig zijn auto’s van alle markten thuis en compromisloos, alhoewel dat behoorlijk tegenstrijdig is. Zo rijden veel nieuwe auto’s tegenwoordig ook. Een compleet gebrek aan focus en visie zorgt ervoor dat je het gevoel hebt in een auto te rijden die niet weet wat het moet zijn.

Glorieuze berline

Dat was bij de C6 nooit een probleem. Je kon de Franse limousine destijds krijgen met een paar aandrijflijnen. De beste keuze was de V6 diesel met automaat. Die had iets meer vermogen en véél meer koppel dan de benzine.

Die 3.0 V6 benzine werd samen met Renault ontwikkeld en was te vinden in de Renault Laguna, Espace, Citroën C5 en Peugeot 406 en 607. Met die laatste deelde de Citroën C6 sowieso een hoop techniek.

Maar waar de 607 slechts enigszins een eigenwijze berline mocht zijn, kon men bij Citroen echt he-le-maal los. De basis was de Citroen Lignage Concept uit, eh, 1999. Pas 6 jaar later ging hew model bijna zonder aanpassingen in productie. Alleen een écht tijdloos ontwerp kan de tand des tijds goed doorstaan. Omdat de C6 vrij van modeverschijnselen was en is, komt de Citroën nog absoluut niet verouderd over. Ook nu nog steeds niet.

Meest verse Citroen C6 heeft een benzinemotor!

De meeste C6’en die verkocht zijn, hadden een zelfontbrander onder de kap. Logisch, want het was de beste keuze voor de C6. Anno 2023 is het niet de meest interessante aandrijflijn, want diesel is uit de gratie. Gelukkig komen we af en toe een benzinegestookte C6 tegen en dit is er eentje! Volgens de verkoper is het misschien wel de mooiste van Nederland.

Nu is de mooiste C6 nog altijd die van mijn schoonvader (V6 diesel, Ganache met beige interieur, afbeelding onder), maar deze mag er ook zijn. Het is een heerlijk eigenwijze conifugratie: beige met grijs velours interieur.

Nu had de C6 behoorlijk fraai leer aan boord (niet dat kippenleder van Audi en BMW), maar dit velours is ook wel geinig. Het USP van deze auto is de lage kilometerstand (minder dan een ton) en het feit dat deze een benzinemotor heeft.

Oh, en het is een origineel Nederlanse auto. Er was dus een Nederlander die destijds tegen de Citroen verkoper zei: doe maar de 3.0 V6 met velours en zonder navigatie. In een Citroen C6 gaat het om de reis, niet de bestemming. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Voordat je ‘m koopt, check hier ons Citroen C6 aankoopadvies:

Meer lezen? Check hier onze special over de Citroën C6!