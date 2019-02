Atmosferische motoren kun je gewoon chippen

Althans, dat bewijzen deze tovenaars.

Het zijn van die dingen waarvan je weet dat het geen zin heeft. Fotomodellen uitnodigen voor een stevige lading spekpannenkoeken, op tijd proberen te zijn met de NS en het chippen van atmosferische motoren. Je weet dat het geen zin heeft. Met name het laatste heeft al vaak aangetoond dat de te behalen vermogens- en koppel winst er beperkt is. Natuurlijk zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen, met name bij motoren die ‘lager op de ladder staan’. Denk aan de 2.0 benzine motor van Mazda (Mazda3 en Mazda6), de 120 pk versie is gelijk aan de 165 variant. Softwarematig kun je eenvoudig die paarden weer terughalen.

Daarom vonden we het bericht van APR de moeite waard, want hier betreft het geen zwak afgestelde vierpitter, maar een pareltje van een hoogtoerige V10 uit de Audi R8. APR is een Amerikaanse tuner die zich al jaar en dag bezig houdt met snelle Audi’s. Hun visie was om het vermogen en koppel te verhogen, zonder de dociliteit van de motor ernstig aan te passen. Je moet er nog wel normaal mee kunnen rijden. Hoe ze het gedaan hebben, weten we niet, maar de resultaten zijn indrukwekkend te noemen: in het geval van de ‘basis‘-5.2 V10 met 540 pk weten ze er 104 pk meer uit te persen. Het zijn niet alleen extra paardenkrachten, er is ook meer koppel beschikbaar: 86 Newtonmeters extra.

De nieuwe software is beschikbaar voor alle varianten van de 5.2, niet alleen uit de R8 V10 en R8 V10 Plus, maar ook de motor van de Lamborghini Huracan. APR weet de winst te realiseren door onder andere het maximum toerental te verhogen naar 9.000 (!) toeren. Dat is nog niet het knapste, want dat moet toch wel zijn dat het blok nu op bijna alle soorten benzine kan lopen: 91 RON, 95 RON en 98 RON is mogelijk met de nieuwe software. In het geval van 95 of hoger krijg je er zelfs een jaar garantie op.