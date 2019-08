Dubbel zoveel EV’s verkocht in Nederland

Als warme broodjes vliegen ze over de toonbank.

Het wil in 2019 behoorlijk vlotten met de verkoop van elektrische auto’s in Nederland. Sinds het begin van het jaar zijn er liefst 18.376 EV’s verkocht. Een verdubbeling! Hoewel indrukwekkend mag dit absoluut geen verrassing heten: er zijn immers meer goedkope modellen op de markt gekomen, waardoor het financieel aantrekkelijker is er een aan te schaffen.

Ondanks de nieuwe bijtellingsregels, die voorschrijven dat enkel nog over de eerste 50.000 euro 4 procent gerekend mag worden, hebben de Nederlandse verkopers in de maanden januari t/m juli 103 procent meer EV’s verkocht. In diezelfde periode vorig jaar werden slechts 9.063 elektrische auto’s verkocht.

Wat eveneens niet als een verrassing komt, is het feit dat de gemiddelde aanschafprijs van een EV aanzienlijk is gedaald. Het gemiddelde is met ongeveer 30 procent gedaald naar 51.650 euro. Het staat in direct verband met de nieuwe regels omtrent de bijtelling. Boven de 50.000 euro wordt ineens 22 procent gerekend, waardoor dure EV’s totaal niet meer aantrekkelijk zijn.

De invloed van de nieuwe regels zijn duidelijk te zien in de verkopen. Tesla, bijvoorbeeld, heeft in Nederland respectievelijk 92 en 94 procent (!) exemplaren minder verkocht van de Model X en Model S. Jaguar slaat als gevolg van de nieuwe regels nu trouwens enorm de plank mis in Nederland. Waar het vorig jaar met de I-PACE de op een na bestverkochte EV’s had, is de auto inmiddels uit de top tien verdwenen.

Momenteel wordt de verkooplijst ruimschoots aangevoerd door de Tesla Model 3, waarvan 6.646 stuks zijn verkocht. Daarachter vinden we de Kia E-Niro (2.030 stuks) en de volledig elektrische Volkswagen Golf (1.899 stuks).