Ducati trekt blik motorfietsen open en maakt prijzen bekend

De Italianen pakken meteen goed uit.

Het is een lekker druk weekje, zo. De Tokyo Motor Show is een beurs waar zowel de motorfietsen als automobielen aan bod komen. Fans van zowel Gran Turismo als Tourist Trophy komen hiermee aan hun trekken. Wie Tourist trophy niet kent: dat is een soort Gran Turismo 4, maar dan met motorfietsen.

De legende wil dat hoofdredacteur @michaelras elke avond een paar rondjes op een door Yoshimura getunede GSXR-1000 K5 rijdt op Suzuka alvorens hij gaat slapen onder zijn Kawasaki dekbed en Yamaha knuffelbeer. Terug naar Ducati. De Italiaanse fabrikant heeft ook een lading primeurs. We nemen de twee gaafste met je door:

Panigale V2

Voor de liefhebbers die met weemoed terug denken aan de tijden van de Suzuki TL1000R is de Paginale V2 een niet al te duur doekje voor het bloeden. Een V2 geeft een motorfiets een wat rauwer karakter, maar heeft ook echt een paar grote voordelen. Denk aan de uiterst compacte afmetingen. Qua prestaties zijn er weinig mensen die medelijden voor je voelen. Bij 10.750 toeren staan er namelijk 155 trappelende paarden klaar om de achterband te kwellen, 5 pk meer dan voor. Ook het koppel ging omhoog met 2 stuks, waardoor het totaal nu 105 Nm is. Ook e enkelzijdige swing-arm is geheel nieuw. Mocht je geinteresseerd zijn, de prijs naar Ducati maatstaven redelijk te doen, voor 20.990 euro heb je deze temperamentvolle raspaard op de stoep staan.

Streetfighter V4

De Streetfighter V4 is eigenlijk de naked-versie van de Panigale V4. Dus geen kuipen, geen bescherming en een iets andere zitpositie. Een heel mannelijke (m/v) motorfiets: goed voor extra rauwe sensaties. De motor is de bekende V4, maar nu met 208 pk. Mocht je denken dat dat ne1t niet voldoende is, dan is er goed nieuws, want middels een Akrapovic uitlaatsysteem heb je de beschikking over 216 pk. Voor de context, de Ducati Streetfighter V4 weegt 178 pk droog. Prijzen zijn niet mals, maar liefhebbers hebben het er graag voor over. De Streetfighter V4 kost 22.999 euro en voor de Streetfighter V4S (met Marchesini velgen en vering van de firma Öhlins) betaald 25.590 euro.

Verder zijn de nieuwe prijzen bekend van zo’n beetje het gehele gamma:

Panigale V2 – 20.990 euro

Panigale V4 – 26.990 euro

Panigale V4 S – 33.190 euro

Streetfighter V4 – 22.999 euro

Streetfighter V4S – 26.590 euro

Multistrada 1260 S Grand Tour – 25.790 euro

Scrambler 800 Dark Icon – 10.920 euro