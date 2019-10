Supersportieve Kamiq GT verbergt groot geheim

Autofabrikanten willen niet dat Autobloglezers dit weten!

Terwijl wij met smart wachten op de nieuwe Skoda Octavia, hebben de Tsjechen een andere verrassing in petto. Niet voor ons, maar voor de Chinese medemens. Waarschijnlijk vinden de hoge heren van Skoda het geweldig om te eten bij een Chin. Ind. Spec. Rest. en zich daar te goed te doen aan bami, babi pangang en van die weeïge en zoete tomatensoep.

Maar wat krijgen ze in China dan? Welnu, Skoda kondigt de Kamiq GT aan. De Kamiq is de kleinste crossover van Skoda en wij in Europa kunnen ‘m krijgen als reguliere vijfdeurs CUV. Eigenlijk een hatchback die hoog opd e poten staat. De Kamiq GT is een stukje sportiever. Maar niet alles is wat het lijkt.

Ok, dat sportievere is aan de achterzijde te zien. De BMW X6-esque achterzijde verraadt de sportieve intenties van dit voertuig. Maar je wordt gefopt waar je bij staat. Ondanks dat het een hele nieuwe auto gaat worden en de auto ‘Kamiq’ heet, heeft de auto niets te maken met onze Kamiq.

De Chinese Kamiq is namelijk een andere auto die tegen een lagere prijs gebouwd wordt. Daarom is de basis niet het welbekende MQB-platform, maar het stokoude PQ-platform. Over aandrijflijnen is vooralsnog niets bekend, maar verwacht vertrouwde Volkswagen-techniek. De Kamiq is overigens niet de eerste sportieve Skoda crossover, ook de Kodiaq GT is gebouwd volgens hetzelfde recept.