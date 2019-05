Duitse F1-organisator: “GP op Zandvoort gaat niet lukken”

Want hij gelooft niet in Zandvoort...Hij ziet geen toekomst...in Bernies drooooom...

Als er iets is waar wij Nederlanders van houden zijn het wel Duitsers die ons de maat nemen. In die zin worden we op onze wenken bediend door de directie van de Hockenheimring, die keihard de knuppel in het hoenderhok gooit omtrent de Nederlandse GP in Zandvoort. Volgens hen kan die namelijk nooit volgend jaar al georganiseerd worden. Het is een opvallende uitspraak van de Duitsers, zeker gezien het feit dat de kogel door de kerk lijkt te zijn. Hoewel, we moeten daarbij aantekenen dat er noch door Circuit Zandvoort noch door Liberty Media officieel een deal aangekondigd is.

De kritiek van Hockenheim op Zandvoort laat het hele logistieke verhaal links liggen en focust zich vooral op de baan zelf. Tegenover Motorsport laat directeur Georg Seiler weten:

We zijn verrast omdat we weten dat Zandvoort moet gaan verbouwen om de Formule 1 te kunnen ontvangen. Ik geloof niet dat ze dat gaat lukken in de korte tijd die daarvoor beschikbaar is. De baan zelf moet worden aangepakt. Enkele bochten zijn simpelweg niet geschikt voor de Formule 1. En je kunt aan de tribunes zien dat het circuit verouderd is. Als de Formule 1 zich wil presenteren zoals zij dat op de andere circuits doet, dan zal Zandvoort het een en ander moeten verbeteren. Maar we wensen Zandvoort veel succes toe. We zijn zeker niet tegen een race op Zandvoort.

Niet mis te verstane woorden dus van de Duitser, die toch enige kennis van zaken toegedicht mag worden als ‘ervaringsdeskundige’. Aan de andere kant speelt natuurlijk ook de zweem van eigenbelang mee. Hockenheim is zelf (ook) nog niet bevestigd op de F1 kalender van 2020 en de race staat al enige tijd onder druk. De (eenjarige) deal voor dit jaar was lange tijd onzeker. Cynici zouden zodoende zeggen dat de Germanen er baat bij hebben als de Nederlandse Grand Prix niet van de grond komt, niet alleen in de concurrentiestrijd om plekjes op de kalender, maar ook om die voor de Nederlandse racebezoeker. Vorig jaar zaten er naar schatting zo’n 10.000 Nederlanders op de tribunes bij de Duitse Grand Prix. Seiler bestrijdt echter dat dit een (grote) rol speelt in zijn gedachtengang:

De Nederlandse fans staan erom bekend dat ze graag naar races in het buitenland afreizen. We zullen ongetwijfeld minder Nederlandse fans op bezoek krijgen wanneer ze een eigen Grand Prix hebben, maar dit is niet iets waar we bang voor zijn.

Waarvan akte. Denk jij dat Seiler gelijk heeft, of kan de Germaan zich in zijn eigen sop gaar laten koken?