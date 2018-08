Affengeil! Toch extra Grand Prix dichtbij huis in 2019

De deal is gemaakt, zo berichten verschillende media.

Het ‘Europese’ F1-seizoen van dit jaar komt dit weekend tot een einde in Monza, maar er is nu alweer goed nieuws te melden over toekomstige F1-races in Europa: De Duitse Grand Prix in Hockenheim zal namelijk ook volgend jaar ‘gewoon‘ weer plaatsvinden. Tijdens de Grand Prix eerder deze zomer op het circuit bestond de sfeer op de tribunes en in de paddock dat het waarschijnlijk de laatste F1-race zou zijn op de baan, in ieder geval voor wat betreft de nabije toekomst aangaat. Zo’n 70.000 toeschouwers, waaronder veel NL-ertjes, zagen Vettel zijn eerste overwinning op het circuit in het putje gooien (verslag). Liberty Media wilde naar verluidt 25 miljoen Dollar zien van de organisator van de race om ook volgend jaar langs te komen met het hele circus. Dat bedrag wilde/kon men in Hockenheim niet op tafel leggen.

Even was er sprake van dat er een Duitse Grand Prix gehouden zou kunnen worden door (de dierentuin van) Berlijn. Dat heeft precedent (die race in Berlijn dan, niet die race door de dierentuin). Tot op heden is er namelijk 77 keer een F1 race georganiseerd op Duitse bodem; 40 op de (nieuwe en oude) Nürburgring, 36 op de Hockenheimring en één op het AVUS-circuit in -jawel- Berlijn. De Duitse hoofdstad zou ook een speciaal plekje hebben in het hart van Liberty Media-honcho Sean Bratches, die er geboren werd.

Verschillende media berichtten nu echter dat er tijdens het raceweekend in Spa alsnog een akkoord is gekomen tussen Liberty Media en de uitbaters van de Hockenheimring om ook volgend jaar weer een F1-race te organiseren op het circuit, dat in 2001 helaas getroffen is door een Ostkurve-ectomie. Naar verluidt is Liberty Media wat gezakt met de prijs en is de Automobil-Club von Deutschland bijgesprongen met wat Ekkermänner.

Dit alles is zowel goed als slecht nieuws voor Nederlandse F1-fans. Het betekent immers aan de ene kant een extra Grand Prix op de kalender waar je met de auto naartoe kan karren, maar aan de andere kant ook een extra Grand Prix op de kalender, waardoor er nog minder ruimte is voor een Nederlandse Grand Prix. Nou ja, heeft Prins Bernhard nog even de tijd om zijn baantje in de duinen wat verder op te pimpen met behulp van zijn steenschuif-monnie.

Image-Credit: Poldi via Twitter