In dit horloge zit een W16-motor uit een Bugatti

Is deze Bugatti Chiron Tourbillon de ultieme ijsbreker?

Een horloge in de vorm van een Bugatti-motorkap. Heel slecht waren de eerste horloges uit het samenwerkingsverband tussen Jacob & Co en Bugatti niet, maar echt spectaculair waren ze evenmin. Het nieuwste horloge is dat echter wel. Het heet de Bugatti Chiron Tourbillon, wat klokjargon is voor een mechanisme dat de invloed van de zwaartekracht op een uurwerk moet voorkomen.

Okay, dat klinkt wat saai, maar dit horloge is dat allerminst. In het horloge is namelijk een miniatuur-W16 te zien, die is vervaardigd uit saffierkristal. Nee, het is niet een levenloos model: het werkt. Natuurlijk niet op basis van benzine en ontstekingen, maar met veren en een druk op een knop. Dan ratelen de zestien zuigers (en zelfs twee turbo’s!) voor twintig seconden lang. Eigenlijk horen er vier turbo’s in, maar dat detail vergeven we ze. Na drie keer op de knop te hebben gedrukt, moet het mechanisme weer worden opgewonden.

Oh, en wie hier nog niet van onder de indruk was: het ‘motorblok’ hangt door middel van vier miniatuur-autoveren in het horloge. Op de foto zijn deze veren blauw, maar de koper mag daar zelf een eigen invulling aan geven. Een ander leuk detail is de paardenhoef-grille, net boven de band.

Natuurlijk, het geheel is het perfecte voorbeeld van een gimmick, maar tegelijkertijd ook zo ontzettend gaaf. Dit aandacht voor detail heeft uiteraard een flinke prijs. Deze Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon kost namelijk net geen 256.000 euro en krijgt een beperkte oplage van 250 stuks. Dus, @Wouter, mocht je nog ideeën nodig hebben voor het kerstpakket…

Via Carscoops.com.