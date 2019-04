Hüttenkracher! Duitsers verhogen boetes met 900 procent

Oh Man, das ist ja voll krass.

De Duitse overheid gaat sommige mensen keihard aanpakken. Klinkt gevaarlijk en als je een supercar of een opgevoerd tuningshok hebt dan is het dat ook, soort van. In een frontale aanval op aso’s die de hele dag de stad op stelten zetten met dikke bakken, worden de boetes op het onnodig lawaai maken met je waggie in sommige stukken van Duitsland enorm opgevoerd.

De wens van sommige deelstaten, zoals Baden-Württemberg, om hogere boetes te mogen opleggen aan ‘autopatsers en poseurs’ die continu burn-outs doen door drukke straten is inmiddels ingewilligd door de Bundesoverheid. De bestaande boetes worden in enkele gevallen zelfs met een factor tien verhoogd! Klinkt heftig, maar waarschijnlijk zullen de meeste supercar eigenaren er niet wakker van liggen. Voor geluidsoverlast gold tot op heden namelijk een maximale boete van…een tientje. Dat wordt dus nu 100 Euro, een bedrag waarvoor ze bij het CJIB niet eens hun bed uitkomen.

Toch kan je als tokkie met een supercar niet ongebreideld je middelvinger opsteken naar de Polizei. In sommige steden zijn er namelijk inmiddels ook speciale politieteams die supercars (tijdelijk) in beslag nemen. In Hamburg werd Tim Wiese, voormalig baltegenhouder van die Mannschaft en tegenwoordig vermaard steroïdengebruiker, hier onlangs nog slachtoffer van. Hij moest zijn Lambo inleveren. Keihard aanpakken die rustverstoorders!



Dank Maurice voor de tip!

Image-Credit: Tim Wiese bij zijn Lambo en andere auto’s via Instagram