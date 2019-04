Special: Peugeot 1007

Compleet onbegrepen, maar daardoor niet minder interessant.

Het is een bekend feit dat het erg lastig is om geld te verdienen aan een kleine auto. De ontwikkelings- en productiekosten zijn erg hoog, terwijl de marges klein zijn. Dat is de reden dat Peugeot met zijn kleine auto’s samen ging werken met partner Citroën. Zo begon de kleine Peugeot 104 zijn carrière twee jaar eerder als Citroën en kwam er later zelfs een heuse Talbot variant (de Samba) van. De Citroen Saxo en Peugeot 106 zijn bijna identieke auto’s.

Uiteraard geldt hetzelfde voor de Peugeot 107, die nauw verwant is aan de Toyota Aygo en nog nauwer aan de Citroën C1. Al die auto’s hebben iets gemeen: het zijn basale, kleine stadsauto’s. Kleine, no-nonse hatchbacks. Klein, simpel en goedkoop. Precies wat je verwacht. Maar de tijden waren aan het veranderen. Mede dankzij MINI en Smart hoefde klein niet meer simpel en goedkoop te betekenen. Als je wilde kon je een klein vermogen op die auto’s stuk slaan. Iets wat veel eigenaren ook deden. Kijk, dan wordt een kleine auto bouwen opeens wél lucratief.

Peugeot had daar wel interesse in. Op dat moment, zo rond de millenniumwisseling, was men al bezig met de plannen en ontwikkeling van de 107-drieling. Dat zou een zeer simpele stadsauto worden. Het idee was om daar een kleine, doch luxe en innovatieve auto boven te positioneren. Vergeet niet dat het rond die tijd borrelde van de kleine, progressieve en innovatieve kleine concepts die ‘weleens in productie konden gaan’. Tel daarbij op dat het toentertijd in financieel opzicht uitstekend ging met Peugeot en dat de Fransen rond die tijd een gezonde dosis lef hadden.

In 2002 toonde Peugeot de Sesame concept. Het goudgele studiemodel toonde veel overeenkomsten met andere Peugeot concepts uit die tijd. Grootste attractie waren die deuren. In plaats van conventionele deuren die gewoon openden, was de Sesame concept voorzien van twee schuifdeuren. Nu waren schuifdeuren niet onconventioneel, diverse grote MPV’s hadden schuifdeuren voor de achterste zijdeuren. Het bijzondere was dat de Sesame alléén schuifdeuren had. Normaal gesproken worden bij concepts dit soort rare fratsen verwijderd, maar bij de Peugeot Sesame lag dat anders. Het door Pininfarina ontworpen autootje was namelijk volledig om die deuren heen gebouwd. Ook zag de rest van de concept er vrij levensvatbaar uit. De wielen waren niet 19″ grote jetsers, er zaten zowaar deurstrips op en de zijspiegels waren gewoon zijspiegels. Kortom, dit knotsgekke wagentje zou wel eens snel in de showrooms kunnen staan.

Aan het einde van 2004 wordt de Peugeot 1007 aan het grote publiek voorgesteld. Een groot verschil was de neus. Het front van de Open Sesame Concept leek wel erg op dat van de Peugeot 307. Of die voorkant erop vooruit ging, moet je zelf bepalen. Het was een periode waarin Peugeot volgens velen de weg kwijt begon te raken qua design. De koplampen waren enorm en de grille was nog groter. Maar het belangrijkste aspect aan de auto, was natuurlijk het feit dat ‘ie was uitgerust met twee schuifdeuren.

Aan het begin van 2005 kon deze rijdende telefooncel ook in Nederland besteld worden. Er was keuze uit twee benzinemotoren en een diesel. De 1.4 achtklepper met benzine was stokoud en niet heel krachtig, terwijl de 1.6 enkel en alleen leverbaar was met een zeldzaam slechte semi-automaat. De 1.4 HDi paste gek genoeg het beste bij het karakter van de 1007. Die hoge opbouw en die enorme deuren zorgden er namelijk voor dat de 1007 een behoorlijk obesitas-patient was. Het kentekengewicht lag al dik boven de 1.100 kg voor de lichtste variant. Op het niveau van een Peugeot 307 hatchback dus.

Ook de prijzen waren niet mals. Je moest een kleine 17 mille meenemen om jezelf eigenaar te kunnen noemen van de goedkoopste 1007, een 1.4 in Urban-uitvoering. Daarboven was er keuze uit een luxueuze Gentry uitvoering of juist een sportievere variant met de toepasselijke naam Sporty. Zonder gek te doen had je een 1007 voor 23 mille en moest je nog beginnen met het selecteren van opties.

Een heel briljante en bijzondere optie was het Cameléo interieur. Ventilatieroosters, sierstukken en zelfs de zittingen van de stoelbekleding waren afneembar. Bij de dealer kon je diverse andere kleuren bestellen. Op die manier kon je het interieur van je eigen 1007 telkens een nieuwe look geven. Gek dat die optie tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt in dit tijdperk volgeramd met individualisten.

Maar Peugeot had plannen voor een nog duurdere 1007. Zo rond de introductie van de reguliere 1007 had Peugeot een concept gemaakt voor een ruigere 1007. Het resultaat was de Peugeot 1007 RC Concept. RC was destijds van Peugeot de benaming boven het GTI-label, dat met de 206 wat aan prestige verloren had.

De 1007 RC Concept was een soort MINI Cooper of Smart Brabus tegenhanger. Een kleine, chique stadsvlo met flink de kraag omhoog. De gele lak zag er best aardig uit. Dubbele uitlaatjes, dikke mistlampen, 18″ grote wielen en een heuse dakspoiler gaven de auto zeker wat cachet. Onder de kap lag een 1.6, ditmaal gekieteld met 140 pk. Deze was wel weer gekoppeld aan de verschrikkelijke semi-automaat. In het interieur had je de beschikking over sportstoelen in een fraaie leder-alcantara combinatie. Peugeot had er zelf niet al te veel vertrouwen in. De 1007 RC werd niet in productie genomen.

In 2005 toont Peugeot de 1007 D-Day Concept. Ten opzichte het van de RC-uitvoering was de D-Day juist iets chiquer. De velgen waren kleiner en de een spoiler moest de auto ontberen. Het was met name een luxe interpretatie van het concept 1007, terwijl de RC juist de sportievere variant was. De 1007 D-Day Concept haalde het productiestadium echter ook niet, maar er kwamen wel andere actiemodellen van de 1007 op de markt.

Aan het einde van 2005 kreeg de 1007 wat updates. Belangrijkste nieuws was de 1.4 16v, verreweg de fijnste benzinemotor voor deze auto. Deze was voorzien van de handbak, maar had 90 gezonde pk’s onder het guitige motorkapje. In 2006 zag Peugeot ein-de-lijk het licht en werd de 1.6 motor ook aangeboden met een handgeschakelde transmissie. Voor 2007 voegt Peugeot een nieuwe diesel toe aan het gamma, de 1.6 HDiF. Deze is met 110 pk en 240 Nm krachtig genoeg om de 1007 van een beetje vooruitgang te voorzien. Het was wel een dure uitvoering, want 25 mille was je zo kwijt.

In 2009 werd de productie van de 1007 gestaakt. De auto was dermate onsuccesvol dat ‘ie niet eens een echte facelift kreeg. Per verkocht exemplaar maakte Peugeot dik 15 mille verlies. In het topjaar (2005) werden er nog dik 53.800 gebouwd, maar dit aantal zakte elk jaar daarna behoorlijk in. Uiteindelijk zijn er in zes jaar tijd 123.900 exemplaren van gebouwd. Voor de 206 had Peugeot slechts een paar maanden de tijd nodig om zulke aantallen te halen. De Peugeot 1007 mag zodoende met recht en commerciële flop genoemd worden.

Uiteindelijk bleek dat er weinig mensen zaten te wachten op een kleine auto met grote schuifdeuren. Van een Peugeot hatchback verste het publiek een leuk rijdende auto, iets dat ook absoluut niet het geval was. In de folder probeerde Peugeot te appelleren aan de jonge bestuurder met een ‘dynamische levensstijl’. Right. Je weet wat er dan gaat gebeuren. De enige parkeerplaats waar je de 1007 geregeld kon aantreffen was bij het betere bejaardenhuis. Dankzij (trage) schuifdeuren en de hoge instap was het de ideale senioren-mobiel.

Was de 1007 dan ook een slechte auto? Tsja, het ding was peperduur, loodzwaar en had de nodige betrouwbaarheidsissues. Dan is het heel erg makkelijk om een auto af te schieten. Echter, de 1007 was ook weer niet zó slecht. Sterker nog, de auto had een paar enorme pluspunten. Mede dankzij het hoge gewicht was het een zeer prettige auto op de snelweg. In zijn klasse misschien wel de fijnste snelweg-cruiser. Het interieur was niet alleen toegankelijk, maar ook erg ruim. Je kon er makkelijk met zijn vieren in zitten. Klapte je de achterbank neer, dan had je bovendien een behoorlijk laadruimte.

De schuifdeuren waren een beetje een vreemde feature. Heel veel moest er voor wijken: de auto werd er nodeloos hoog én zwaar van. Maar wie met een 1007 door een krappe binnenstad rijdt weet hoe fijn het is. Je kon werkelijk overal uitstappen. Je hebt ineens veel meer parkeermogelijkheden die je normaal gesproken als niet ruim genoeg zou classificeren. Ook niet in een kleinere auto dan de 1007.

Soms moet je gewoon wat proberen. Af en toe moet je een gok nemen en gewoon vreselijk op je plaat gaan. Het hoort bij het leven en het hoort bij het ondernemen. Voor een autofabrikant geldt exact hetzelfde. Peugeot stak zijn nek uit door met echt een bijzondere auto te komen. In tegenstelling tot Smart, bijvoorbeeld. Dat innovatieve merk lanceerde rond dezelfde periode de ForFour, een wel heel conventionele hatchback.

Bij de 1007 gingen er twee dingen helemaal fout. De aandrijflijnen waren nauwelijks adequaat te noemen en de marketingafdeling mikte op de verkeerde doelgroep. Het concept zou ideaal te combineren zijn met een elektrische aandrijflijn. Dankzij de hoogte van de auto is er voldoende ruimte voor de accu’s. Als je vervolgens zorgt dat de verkoop gericht is op ouderen, dan moet dat in deze tijden van vergrijzing toch een win-win situatie kunnen opleveren. Misschien een ideetje voor Peugeot?

