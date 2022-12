Duitsers verzetten zich tegen verbod op EV rijden in de winter

Het is nog niet zo ver, maar enkele Duitse politici en belangenbehartigers verweren zich nu al tegen een verbod op EV’s rijden in de winter.

De elektrische auto is momenteel het lievelingetje van de groene lobby. Het is ook wel lekker natuurlijk. Feitelijk hoef je voor het rijden van een moderne EV weinig ‘op te geven’. Zeker als je een goede functie bekleed in het groene industrie-politieke complex. Met zo’n Porsche Taycan, Audi e-tron GT of Tesla Model S heb je alsnog een dikke bak onder je achterste. Echter kan je tegelijkertijd Jan Modaal de maat nemen. Die begeeft zich immers in een elf jaar oude Golf VI van en naar het werk. Wat een smeerpijp die Jan ook.

Blenders en bladblazers

Nou is het ding natuurlijk wel dat zo’n elektrische auto stiekem wel energie gebruikt. En die energie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Meestal niet in ieder geval. In Zwitserland is dat soms min of meer wel het geval. De Zwitsers gebruiken voor hun stroom gedeeltelijk ook waterkracht. Neerslag die van de bergen naar beneden komt, wordt zo ingezet om wasmachines, auto’s, blenders, bladblazers en drogers te laten werken.

Geen waterkracht

Echter, in de winter komt er minder elektriciteit van de waterkrachtcentrales. De Zwitsers betrekken zodoende in deze periode meer stroom uit Frankrijk en Duitsland. Met de onzekerheid in de energiemarkt, zien ze echter een scenario voor zich waarbij deze stroom niet meer geleverd kan worden. Zodoende bleek laatst dat er een plan klaarligt om, mocht het nijpend worden, mensen bijvoorbeeld te verbieden in EV’s te rijden. Dit zou dan alleen nog mogen om bijvoorbeeld medische hulp te krijgen, naar en van je werk te rijden of naar een godsdiensthuis naar keuze te gaan.

Stof

Het bericht liet nogal veel stof opwaaien. De Zwitsers benadrukken daarbij dat het om een noodscenario gaat. Toch is het nieuws ook in buurland Duitsland aangekomen. Men reageert vooral sussend en afwijzend. Bild quoot FDP-politicus Lukas Köhler, die zegt:

In Duitsland is er geen groot risico op een ‘blackout’. Daarom houd ik er ook niet van om over eventuele rijverboden voor mensen met EV’s te spreken en nodeloos angst te zaaien. De regering moet zekerstellen dat investeringen in het milieu zoals de aankoop van een EV niet tot explosieve kosten voor gebruikers ervan leiden, of zelfs tot beperkte mobiliteit. De stroom uitschakelen mag geen optie zijn. Lukas Köhler, ziet liever geen risico

EV in Duitsland toch al onder druk

In Duitsland staat de populariteit van EV’s sowieso al onder druk. Door onder andere de afbouw van subsidies en hoge stroomprijzen, verwacht marktanalist Ferdinand Dudenhöffer dat het marktaandeel voor EV’s in Duitsland in 2024 ten opzichte van dit jaar halveert. Ja, je leest het goed, halveert.

Waar dit jaar nog zo’n 720.000 EV’s over de toonbank gingen/zullen gaan in Duitsland, schat Dudenhöffer in dat het er in 2024 slechts 362.000 zullen zijn. Extra onzekerheid kan de EV-markt dus niet gebruiken. Niet verrassend pleit het Verband der Automobilindustrie (VBA) dan ook voor de afbouw van belastingen op stroom in Duitsland naar het Europese minimum. Waarvan akte…