Bowlus Volterra laadt jouw EV op tijdens het rijden

Kijk, dat is nog eens superhandig. Met de Bowlus Volterra kun je de EV opladen.

De elektrische auto als trekauto is een beetje ‘hit and miss’. In principe is het namelijk briljant, want een elektromotor levert veel koppel bij 0 toeren. Dat is op zich heel erg prettig, waardoor je niet toeren hoeft te maken zoals met je 1.8 (je liet de 1.6 staan omdat je een caravan hebt natuurlijk). Een elektrische auto heeft een laag zwaartepunt en behoorlijk wat massa, dus je in veel gevallen is het een stabiele combinatie.

Het probleem is alleen (zoals altijd bij de EV) de accu. Ondanks het schrikbarend hoge gewicht (een beetje accupakket weegt al gauw 500 kg) is de range met een caravan erachter knudde. Dat komt door de lage energiedichtheid van een accu. Dat betekent dat je constant moet laden bij elke gelegenheid. Dat zorgt ervoor dat het reizen wordt gehinderd, wat juist het doel was van zo’n caravan.

Oplossing

Maar er dus een briljante oplossing: de Bowlus Volterra. Naast het feit dat die naam briljant is, is het idee erachter ook geniaal. Het is een caravan, maar niet zoals je gewend bent. Het is geen symbiose van polyester, MDF en plastic, maar een aluminium Airstream-esque creatie.

De Volterra (niet te verwarren met de Subaru Solterra) is een compleet elektrische caravan. Soms heb je nog een propaangas-installatie of kleine dieselgenerator aan boord van dit soort sleurhutten. Niet hier: alles is elektrisch, dus lekker koken op inductie.

Accupakket Bowlus Volterra

Daarvoor is er een accupakket nodig en het mooie is: ze hebben ‘m bij Bowlus (niet te verwarren met een bruine trui) lekker groot gemaakt: 17 kWh. Voor een EV is dat niet veel, maar voor wat verlichting en een koelkastje is het flink. Nu zijn er twee dingen mogelijk dat deze caravan tamelijk briljant maakt. Ten eerste kun je ‘m laden door de caravan aan je auto te koppelen. Dan kun je al rijdend het accupakket volkrijgen.

Andersom kan het ook, als je op de kampeerplaats de Volterra helemaal hebt volgeladen en je EV raakt na 200-250 km leeg (niet ondenkbaar met zo’n grote jongen erachter) kun je jouw EV opladen.

Dan kun je ongeveer 100 km verder komen. Hoe briljant is dat? Verder is het van binnen natuurlijk een superluxe en strakke caravan. Alles wat je nodig kan hebben zit erop. Enige nadeeltje is de prijs. De Amerikaanse caravanfabrikant wil er zo’n drie ton voor hebben.

