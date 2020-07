BMW Individual doet de M340i xDrive Touring

Hallo hé. Deze M340i xDrive Touring volgens BMW Individual ligt lekker op het netvlies.

Je kunt smeken tot je een ons weegt, maar een M3 Touring zit er vooralsnog niet in. De M340i xDrive Touring blijft het dikste wat je kunt krijgen als je op zoek bent naar een snelle 3 Serie stationwagen. In de juiste samenstelling komt de auto prettig tot zijn recht Neem nu deze BMW Individual M340i xDrive Touring.

Om de Europese marktlancering van de M340i xDrive Touring te vieren heeft BMW Spanje deze auto laten samenstellen met wat Individual goodies. In deze samenstelling zal de auto worden verkocht onder de naam First Edition. De productie is gelimiteerd op 340 stuks.

Je kunt de BMW M340i xDrive Touring First Edition aan de Frozen Dark Grey kleur. Dit is een mat grijze tint. Verder heeft de auto zwarte details rondom met 19-inch (792 M) velgen. De First Edition komt met de M Performance remmen inclusief rode remklauwen. Een ander M Performance dingetje is de koolstofvezel diffuser.

Het interieur heeft een uiterst smaak gevoelige kleurencombinatie. Er is gekozen voor een two-tone combinatie van Fjord Blue en Silverstone grijs. Het geheel wordt afgemaakt met oranje stiksels. Op het dashboard prijkt een First Edition 1/340 badge om aan je vrienden te laten zien.

Al met al is deze BMW Individual M340i xDrive Touring een stationwagen die de aandacht trekt. Of dit positief of negatief is, is aan jezelf.