Dure benzine blijft in trek onder Nederlanders - Autoblog.nl

Het blijkt dat Nederlandse automobilisten nog altijd liever kiezen voor de duurdere E5 benzine dan het voordeligere E10.

Het is vandaag exact een jaar geleden dat tankstations in Nederland verplicht E10 benzine moeten aanbieden. Dit is benzine, gemengd met 7,5 tot 10 procent bio-ethanol. Wie liever deze brandstof niet tankt kan kiezen voor het duurdere E5, met maximaal 5 procent bio-ethanol. Moderne auto’s kunnen prima rijden op E10, maar er is nog altijd een grote groep die liever kiest voor E5.

Begin dit jaar bleek uit een onderzoek dat veel Nederlanders E5 tanken in plaats van E10. Ook al kan de auto rijden op E10. Misschien was het de nieuwigheid? Nu we een jaar verder zijn is er echter weinig veranderd. De Telegraaf meldt aan de hand van gegevens van MultiTankcard dat er nog altijd een grote groep is die de dure E5 benzine kiest boven het goedkopere E10. Vorig jaar nam de verkoopvolume van E5 met 20% toe, terwijl de vraag naar E10 met 5% afnam.

Hoewel de meeste moderne auto’s gewoon overweg kunnen met E10, kan een klein onderzoekje geen kwaad. Zo bestaat de kans dat je auto lekkerder loopt op E5 dan op E10. Als je vervolgens meer kilometers maakt op een tank E5 dan op een tank E10 kun je onder de streep zelfs voordeliger uit zijn met de ‘dure benzine’. Daarnaast is E5 altijd de betere keuze als je een auto hebt met wat meer vermogen of een grotere motor. De autofabrikant geeft zelf middels een sticker in het tankklepje een advies welke brandstof het beste is.