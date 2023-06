Renntech RIIIx is Mercedes met 1.196 pk (ja, 1.196)

De Renntech RIIIx concurreert voornamelijk meer met de Bugatti’s van deze wereld.

De wereld schudde op zijn grondvesten toen Brabus een tijdje geleden met hun creatie op basis van de Mercedes-AMG GT63S E-Performance kwamen. Een rammend ordinair doch bijzonder indrukwekkende creatie.

De auto in kwestie is de Brabus 930 en ondanks dat 930 pk belachelijk veel vermogen is, valt het toch een beetje tegen. Dat komt ten eerste door de standaard-versie. Die heeft namelijk al meer dan 800 pk. Ten tweede omdat de Renntech RIIIx hier is. En de Renntech RIIIx maakt namelijk compleet gehakt van de Brabus 930.

Motor en prestaties

Renntech is een Amerikaanse specialist op het gebied van Mercedessen in het algemeen en Mercedes-AMG in het bijzonder. Dat doen ze al sinds de jaren ’80, dus ze weten waar ze mee bezig zijn. We beginnen maar meteen met de modificaties onder de zwarte motorkap.

De 4.0 V8 is voorzien van nieuwe (grotere) Stage II-turbo’s, een carbon luchtinlaat, krachtigere brandstofpompen, sportuitlaat en en aangepaste ECU. Het resultaat is afhankelijk van de benzine die je in de tank gooit. Minimaal heb je 965 pk en 1.243 Nm tot je beschikking, maximaal is dat 1.196 pk en 1.256 Nm!

Dat heeft natuurlijk zijn invloed op de prestaties. Van 0-96 km/u (precies 60 mph) duurt slechts 2,44 seconden. Van 0-160 km/u sprinten is in (een eveneens krankzinnige) 5,5 seconden voorbij. De kwartmijl neemt slechts 9,9 seconden in beslag, met een eindsnelheid van 223 km/u.

Verdere aanpassingen Renntech RIIIx

Bij Renntech passen ze niet alleen de ECU aan, maar ook de TCU. Dat is de software voor de transmissie, die nu ook rekening houdt met het feit dat de AMG GT qua power op het niveau van een Bugatti Veyron zit.

Ook de software voor het 4Matic vierwielaandrijvingsysteem is op nieuw geprogrammeerd. Naast bizar snel moest de Renntech RIIIx dociel genoeg zijn om elke dag mee te kunnen rijden.

De velgen zijn eveneens aangepast. De Renntech RIIIx heeft Renntech RPS10.2-velgen eronder liggen. Voor zijn de gesmede velgen 21 inch, achter meten ze 22 inch.

Ze zijn voorzien van Michelin Pilot Sport 4S-banden. Verdere uiterlijke kenmerken betreffen de onderdelen van het aerodynamische koolstofvezel-pakket. Dit omhelst items als de canards, splitter, sideskirts, achterspoiler en diffusor.

Je kan niet cherrypicken als je een Renntech RIIIx wil hebben. Je moet echt het complete pakket kopen. De prijs is bekend: 94.980 dollar. Daar komen dan nog de kosten van een AMG GT63S E-Performance bovenop. Die kost in Nederland 241.325 euro.

En uiteraard hebben we de rijtest ook voor je:

