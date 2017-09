De Bugatti Chiron heeft een nieuw wereldrecord gezet!

Van een volle naar een lege tank in 8 minuten?

Neen, het gaat om snelheid. Eerder communiceerde Bugatti al trots dat hun Chiron in minder dan een minuut van 0 naar 400 en weer terug naar 0 km/u gaat. Als je het zo leest best indrukwekkend, maar als je er even over nadenkt besef je dat je helemaal NIKS aan die informatie hebt. Het nieuwe record is er ook eentje uit die categorie. Toch nemen we ‘m even voor je mee.

De Chiron ging in handen van niemand minder dan Juan Pablo Montoya namelijk in 42 tellen van 0-400-0 km/u. 42 seconden lijkt misschien een poosje, maar bedenk wel dat er natuurlijk maar weinig auto’s zijn die überhaupt 400 km/u halen.

Hartstikke gaaf, maar om dit artikel nog een beetje body te geven hebben we wat andere bizarre tijden opgezocht. Voor zover mogelijk, want zie de laatst zin van de vorige alinea.

Foto’s via Prodiver CZ, dank aan Marc voor het tippen!