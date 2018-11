Renault heeft officieel een bloedhekel aan Verstappen

Er is nu echt geen twijfel meer over mogelijk.

Sinds het moment dat Red Bull de inboedel van Jaguar overkocht en officeel als eigen team toetrad tot de Formule 1, weet de Oostenrijks-Britse equipe hoe het moet klagen. In de vier vruchtbare jaren (2010-2013) kwam er zo nu en dan een sneer naar zijn Franse motorleverancier, maar sinds het tweede turbotijdperk is ingegaan is het hek van de dam. Beide partijen proberen elkaar al jaren in het slechtst mogelijke licht te zetten. Deze week komt Renault met een nieuwe poging om Red Bull, en in het specifiek Max Verstappen, uit de tent te lokken.

Hoewel Renault en Red Bull al jaren schoon genoeg van elkaar leken te hebben, moesten ze aan het einde van de dag alsnog met elkaar door de deur kunnen. In een teamsport als de Formule 1 is er immers geen andere manier om te slagen, dan je eigen overtuigingen en meningen opzij te zetten ten faveure van het groepsbelang. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.

Bij Renault en Red Bull was dit overduidelijk niet het geval. Dit werd niet in het minste geholpen door de vreselijk onbetrouwbare Franse krachtbron en het schijnbaar oneindige aantal uitvalbeurten die daaruit voortkwamen. De frustratie is begrijpelijk, want het aantal keren dat Ricciardo en Verstappen een potentieel podium zagen veranderen in een DNF is inmiddels niet meer te tellen. Nu Red Bull het contract met de Franse constructeur eindelijk heeft verscheurd om een samenwerking met Honda te verwezenlijken, kunnen beide partijen alle mogelijke beledigingen die ze in het arsenaal hebben op elkaar afvuren.

In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië laat Renault nogmaals weten dat het geklaag van Max Verstappen is aangekomen. Op de officiële blog van het Franse raceteam schrijven ze het volgende:

“A party atmosphere is one similarity between Mexico and Brazil, with another being the sheer volume of people living in the two host cities. With a combined population of 20 million, which may or may not be equivalent to the number of times Max Verstappen has moaned about something this season, these two back-to-backs are physically HUGE.”

Het is geen verrassing dat Renault ervoor het gekozen om Verstappen op de hak te nemen. De Nederlander is de afgelopen twee seizoen bijzonder vocaal geweest over de gebreken van de Renault-motor. Daniel Ricciardo heeft er ook een handje van. In het proces heeft hij zelfs eens zijn stem verloren, door dusdanig hard te schreeuwen. Ironisch, want het is vanaf volgend jaar juist zijn werkgever. Hopelijk kennen zij volgend jaar ieder een vlekkeloos seizoen.