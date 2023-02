Toffe klassieker uit geboortejaar 1987 – AB Advies

In plaats van een nieuwe crossover met mooi navigatiesysteem, zoeken we een toffe klassieker het geboortejaar 1987 van een Autoblog-lezeres!

In veel gevallen krijgen we aanvragen die in ‘dezelfde geest’. En dan met het budget en de eisen in het achterhoofd gaan we op zoek naar de beste auto die we kunnen vinden. Vervolgens koopt diegene toch wat ‘ie al in gedachten had en gaan we door naar de volgende.

Toffe klassieker uit geboortejaar 1987

In dit geval hadden we er een van Mara. Zij heeft twee broers en alletwee hebben zij namelijk iets wat Mara niet heeft: beide hebben een auto uit hun geboortejaar. Dat leek Mara ook wel een tof idee. Maar ja, waar te beginnen? Ze is nu getrouwd en heeft twee kinderen. Gelukkig is er een Nissan Qashqai voor de privé-kilometers en heeft haar man een Hyundai Kona Electric. Beide auto’s zijn niet echt fun, maar vooral verstandig. En daar moet dus een leuke auto bij komen.

Mara heeft haar zinnen gezet op een auto uit haar geboortejaar. Alleen heeft ze geen idee wat het moet worden. Aan de ene kant moet het echt heel erg leuk zijn om erin te rijden, maar het hoeft geen scheurmonster te zijn. Het moet vooral een leuke beleving zijn. En ondanks dat het apart mag zijn, hoeft het niet dusdanig obscuur te zijn dat onderdelen niet te vinden zijn. Kortom, we gaan zoeken naar en toffe auto uit haar geboortejaar: 1987!

De wensen en eisen voor een originele klassieker uit 1987 kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Nissan Qashqai en Hyundai Electric (blijven allebei gewoon) Koop / lease: Koop Budget: 12.500 – 17.500, afhankelijk van de staat Jaarkilometrage: Meer dan 5.000 kilometer zal het niet zijn Brandstofvoorkeur: Benzine lijkt mij het handigste Reden aanschaf andere auto: Ik zoek een auto uit mijn geboortejaar Gezinssamenstelling: 2 kinderen en 2 volwassenen Voorkeursmerken / modellen: Sportieve coupés, iets waar je lol in kan beleven. No-go merken / modellen: Pick-ups, SUV’s en terreinwagens. Moet wel mee te rijden zijn.

BMW 325i Coupé (E30)

€ 12.950

1987

200.000 km

Er is een enorme keuze aan BMW’s. In principe is er eentje die eruit springt als je zoekt naar een toffe klassieker uit het geboortejaar 1987. Wat ons betreft en dat is de 325i Coupé. Nou ja, coupé, het is een tweedeurs sedan. Maar dat maakt verder niet uit. Bij elke generatie 3 Serie zegt men dat de auto te volwassen is geworden. Met name bij de E36 was de kritiek niet van de lucht (fanboys zeuren constant, is van alle tijden). De 325 combineert een paar toffe dingen. Je hebt namelijk achterwielaandrijving, een sportief afgestemd chassis, een goddelijke zes-in-lijnmotor en een handbak. Helemaal top.

Nog een voordeel: onderdelen, onderhoud en eventuele upgrades zijn nog te doen, alhoewel de spoeling in rap tempo dunner wordt. BMW heeft zijn onderdelenvoorziening niet zo goed voor elkaar zoals Mercedes-Benz dat wel heeft. Ook ziet het er erg saai uit, is het een niet originele keuze en misschien meer een auto waar je respect voor hebt dan dat je er verliefd op wordt. Een goed alternatief is de Alfa Romeo 75 met Busso V6.

Alfa Romeo Spider 2.0 L (115)

€ 16.960

1987

65.000 km

Ah, een Alfa Romeo! Natuurlijk, een Alfa Romeo! Dat is het mooiste wat er is als je iets zoekt waar je echt blij van wordt. In dit geval zouden we kijken naar een 75 of een Spider, alhoewel een rappe 33 ook niet te versmaden is. De rijbeleving van een Alfa Romeo Spider is ouderwetser dan je zou vermoeden op basis van het bouwjaar. De basis van de auto stamt eigenlijk uit de jaren ’60 en dat merk je wel een beetje.

In vergelijking met een Mazda MX-5 (die iets later de markt transformeerde) was het destijds genant, maar die tekortkomingen maken de Alfa Spider nu juist extra leuk. Beleving en zo. Ook met de Spider zijn er voldoende fans van het model en zijn er genoeg specialisten die eraan sleutelen. Over sleutelen gesproken, bekijk hier ons Alfa Romeo Spider aankoopadvies!

Cadillac Brougham

€ 12.900

1987

240.000 km

Het tegenovergestelde van de open Alfa Romeo is deze Cadillac. Maar het is wel een leuke en toffe klassieker uit het geboortejaar 1987. Want waarom moet het altijd sportief? En laten we eerlijk zijn, heel erg snel zijn de snelle auto’s van toen niet meer. Want wat wil je doen met je klassieker? Lekker rondtoeren, af en toe een tripje maken en een beetje cruisen. Daar zijn Amerikanen uitstekend in. Natuurlijk, het is heel erg hopeloos maar die hopeloosheid geeft de Cadillac Brougham zijn charme.

Het verbruik is een tikkeltje aan de hoge kant, maar maakt dat uit? Je gaat er toch niet 80.000 km per jaar mee rijden. Qua onderhoud en onderdelen zit het met General Motors-producten behoorlijk goed. Daarbij zijn er in Nederland best veel USA-specialisten. De LV2-motor is een bescheiden ‘comfort-V8’. Dat houdt in dat de 5-liter motor (eigenlijk een Oldsmobile-motor) goed is voor 142 pk. En zoveel verbruikt ‘ie niet: het is gewoon een standaarddrinker.

Porsche 944 S

€ 13.950

1987

75.000 km

1987 was een overgangsjaar voor de Porsche 944. De auto zou de laatste overgang inluiden naar het S2-model, de laatste 944’s voor dat de 968 op de markt kwam. De 944 S heeft een 3-liter viercilinder motor met geen 160, maar maar liefst 190 pk. Het chassis is de reden om de auto te kopen, dat maakt autorijden namelijk zó leuk.

En ja, nog leuker dan een E30. De Porsche 944 is als sportwagen ontworpen, de BMW is een leuk rijdende auto met fijne motor. Onderdelen en onderhoud zijn heel erg god te doen. Er zijn diverse ‘transaxle’ Porsche specialisten, bedrijven die zich juist richten op de 924, 928, 944 en 968. Ook heeft Porsche de voorziening van onderdelen voor elkaar (tegen een prijs, uiteraard).

Citroen 2CV Special

€ 12.950

1987

100.000 km

Wat heeft het voor zin om een snelle of superluxe auto te rijden? Die nemen zichzelf veel te serieus. En auto’s die zichzelf serieus nemen, zijn net als mensen die zichzelf serieus nemen. Die zijn alleen grappig als ze het niet grappig bedoelen. Wat je wil, naast een auto uit je geboortejaar, is een auto waarmee je fun hebt, unieke ervaring. En dat lukt het beste met een Citroën 2CV. De lelijke eend was ooit een veel geziene auto op Neerlands wegen. Sjakie van Flodder had er eentje! Maar tegenwoordig zie je ze niet meer ‘zomaar’ in het wild.

Het zijn nu klassiekers waar men goed voor zorgt. Dat zie je ook terug in de prijzen, want een goede eens is tegenwoordig duurder dan een nieuwe destijds kostte. Wat je ook kan doen in plaats van een Eend, is een Burton. Dat is in feite een gerestaureerde (dat betekent technisch fabrieksnieuw) sport-Eend! Het gaat allemaal niet snel of zo, maar het heeft wel onnoemlijk veel charme en je hebt de grootst mogelijke lol. Check deze video van collega @michel om te zien hoe het is om een eend te rijgen!

Volvo 780C Bertone

€ 16.500

1987

155.000 km

Misschien dat je iets aparts wil. En dan hoeft het geen geslaagd alternatief te zijn, maar een bijzondere auto. Want hoe leuk een Volvo 760 Estate ook is, het is een vrij saaie stationwagon die je vroeger overal zag en opmerkelijke genoeg nog steeds rondrijden. De Volvo 780 Coupé is een heel stuk zeldzamer. Onder de kap helaas gen V8, zoals je wellicht zou kunnen afleiden van de naam.

De 780 heeft de bekende PRV6 onder de kap met zo’n 165 pk. Voldoende om lekker met het verkeer mee te komen. De auto is niet zozeer heel erg mooi, maar wel intrigerend. Wat ook wel leuk is, is dat het een coupé die op geen enkele wijze sportieve pretenties heeft. Het is een koddige lobbes, geen afgetrainde atleet. Ze zijn erg betrouwbaar en Volvo-onderdelen zijn goed te vinden. En in Nederland is er een grote fanatieke fanschare voor oudere Volvo’s.

Mitsubishi Starion ESI-R

€ 20.000

1987

80.000 km

Het vinden van een toffe Japanse klassieker uit het geboortejaar 1987 bleek nog flink lastig. De bijzondere Japanse auto’s werden niet veel verkocht destijds. Maar we vonden gelukkig deze Mitsubishi Starion Turbo ESI! Net als de Mazda RX-7 en Nissan 300ZX was de Starion een soort Porsche 944-concurrent. En net zoals bij de andere Japanners kreeg je veel meer waar voor je geld bij Mitsubishi.

Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid, want een nette Starion doet dus gewoon 20 mille. Dat is boven het budget, waarvoor excuses. Maar dit specifieke exemplaar was bijzonder fraai. De Starion heeft een 180 pk sterke tweeliter met old-school turbo. Dus eentje die er later echt in komt. Heerlijk! Ook lekker: achterwielaandrijving. Minder lekker: de onderdelenvoorziening kan echt een ding zijn.

YOLO: Jaguar XJ-S

€ 12.950

1987

80.000 km

Een Jaguar XJS is een bijzonder geval. De auto heeft de naam heel erg duur te zijn in onderhoud, iets dat ook wel klopt. Die V12 is namelijk bijzonder dorstig, zeker gezien de bescheiden prestaties. En dan moet je er ook regelmatig aan sleutelen. Er zijn gelukkig nog wel een paar specialisten in Nederland die ermee overweg kunnen. Qua prijzen zijn ze interessant, want waar de eveneens technisch complexe Porsche 928 stijgt in waarde, zien we dat niet bij de XJS.

Om te rijden zijn dit heerlijke geraffineerde slagschepen. Onze tip: ga voor een zescilinder. Een zes-in-lijn loopt ook schitterend en levert ook nog behoorlijk wat pit. Het scheelt ook aanzienlijk in de kosten. En stiekem stuurt een zescilinder een stuk prettiger, namelijk dankzij het lagere gewicht in de neus. De prijs is heel erg naar de staat van de auto: ga dus zeker niet voor het goedkoopste exemplaar dat je kan vinden!

