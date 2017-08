Lease maar: BMW X3 of Range Rover Velar

Alsof er een tekort is aan premium SUV's in het middensegment. Er zijn er nog twee bijgekomen, maar zeker niet de minsten.

En dan te bedenken dat twintig jaar geleden dit segment niet eens bestond. Het begon allemaal in 2004 toen BMW met de eerste generatie X3 kwam. De auto kende een nogal onstuimig begin van zijn carrière. De kwaliteit was niet dat wat we van BMW gewend waren. De rijeigenschappen waren uitstekend; het was de best sturende SUV in zijn tijd. Maar de X5 was ietsjes groter en niet veel duurder, waardoor de X3 niet direct een waanzinnig verkoopsucces was.

In de tussentijd hebben alle premium merken een medium SUV in de aanbieding. Heel toevallig zijn ze allemaal bijzonder vers. Denk aan auto’s als de Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan en Volvo XC60. Daar zijn er nu twee bijgekomen. De BMW X3 (de derde generatie alweer) en een spiksplinternieuwe Range Rover Velar. Voor dit vergelijk kijken we naar de 2.0 liter dieselmotoren. De reden is simpel: deze zullen waarschijnlijk het meest verkocht gaan worden. In in onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: BMW X3 xDrive20d Range Rover Velar D180 Catalogusprijs: € 67.089 € 72.650 Fiscale prijs: € 68.395 € 73.800 Leasetarief: € 1.230 € 1.265 Vermogen: 190 pk bij 4.000 tpm 180 pk bij 4.000 tpm Koppel: 400 Nm bij 1.750 tpm 430 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 213 km/u 209 km/u 0-100 km/u: 8 sec. 8,9 sec. Verbruik: 5,0 l/100km 5,4 l/100km CO2 uitstoot: 132 g/km 142 g/km

Wat ons opvalt

Ok, goedkoop zijn ze niet. Dat moet je ook niet verwachten, want het is inherent aan het concept. Premium + SUV is gewoon een prijzige combinatie. Premium in aanschaf en een SUV kent hogere gebruikskosten. Dat is de reden waarom dit soort 2.0 liter dieselmotoren populair zijn. Ze bieden (net) voldoende kracht om vlot door het verkeer te gaan, terwijl het verbruik binnen de perken blijft.

In dit vergelijk hebben we gekozen voor de basisuitvoeringen qua luxe, vanwege twee redenen. In principe zijn zowel de Range Rover Velar als de BMW X3 behoorlijk compleet uitgerust. Zeker op het gebied van veiligheid blijft er weinig te wensen over. Maar zowel BMW als Land Rover hebben de mooiste opties in de folder staan, om je SUV naar smaak aan te kleden. Een navigatiesysteem had er overigens wel standaard mogen zijn bij de Velar en X3. In deze klasse is er niemand die dat er níet eentje besteld. Wat beide auto’s wel hebben is een automatische transmissie. Beide een 8-traps automaat van ZF.

Exterieur

Het heeft even geduurd, maar de X3 is dan eindelijk tot wasdom gekomen. De eerste generatie was niet moeders mooiste, de tweede generatie was ietwat anoniem (sommige vonden em nog lelijker), maar deze generatie lijkt de juiste proporties te hebben voor dit type auto. De X3 is minder iel dan voorheen. Integendeel, het is nu een redelijk dikke SUV geworden (vind ik). Duidelijk een BMW softroader.

Eerlijk is eerlijk, als het om het uiterlijk gaat, gaan de punten naar Engeland. De Range Rover Velar is namelijk een zeer strakke auto om te zien, nog een stuk beter dan de X3. Het is een typische Range Rover, maar dan een maatje kleiner. Vanuit elke hoek lijkt de auto uitstekend te kloppen. De proporties zijn erg goed gekozen. In beide gevallen geldt overigens dat je (heel diep) in de buidel moet tasten om de auto’s er zo uit te laten zien als op de afgebeelde persfoto’s.

Interieur

Ook aan de binnenkant van de X3 zijn er serieuze stappen gemaakt door onze Beierse vrienden. De X3 is volwassener dan ooit. De eerste generatie had een nogal plastiekerig interieur. De tweede generatie was iets beter, maar nog steeds niet op het niveau van de concurrentie. De nieuwe is een heel stuk beter. De styling van het interieur is een stuk gaver. De materialen op de foto zijn grotendeels optioneel, maar wel erg fraai: hout, aluminium en leder. Zeker de moeite waard om te overwegen.

De BMW X3 is net zo vers als de Range Rover Velar, maar dat is niet aan het interieur te zien. De Range Rover Velar lijkt minimaal een generatie nieuwer te zijn. De digitale interface doet denken aan wat Volvo (XC60), Tesla (Model X) en Porsche (Panamera) tegenwoordig ook hebben. Dat wil zeggen dat je veel via een touchscreen kan bedienen. Net als met het exterieur is de styling van het interieur veel cleaner dan dat de BMW.

Rijden

De BMW X3 heeft nooit teleurgesteld als het gaat om dynamische capaciteiten. We gaan ervan uit dat dat bij de nieuwe X3 niet veel anders zal zijn. BMW kennende zal de combinatie comfort en een strak rijgedrag uitstekend voor elkaar zijn. Als je kijkt naar de prestaties dan houden deze niet over. Niet dat je altijd in 8 seconden naar de 100 wil sprinten en 200 km/u gaat rijden, maar het is wel lekker om iets over te houden. Een dikkere diesel is mogelijk, maar dan zit je meteen vast aan een 3-liter zescilinder.

De Range Rover Velar is iets zwaarder en de motor iets minder krachtig. Dat zorgt ervoor dat de prestaties nog bescheidener zijn. De motor heeft onderin wel meer koppel, waardoor je het niet direct als hinderlijk zult ervaren. De Velar is wel 100 kilogram zwaarder. Een gezapigere rijstijl bast wat beter bij de Velar, ondanks de term SUV. Je kan bij de Velar ook een upgrade maken naar een dikke zescilinder diesel. In tegenstelling tot de BMW is de Velar te krijgen met een motorvariant er tussenin, namelijk een sterkere (240 pk!) viercilinder diesel.

Conclusie

Dit is een enorm populair segment voor de premium autofabrikanten. Op zich valt er veel voor te zeggen, beide auto’s zien er bovengemiddeld stoer uit. Praktisch zijn ze ook, de hogere instap en het overzicht is voor velen belangrijker dan offroad capaciteiten. Daarover gesproken, we gaan ervan uit dat de Velar iets vaardiger is op onverhard. Maar dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Beide auto’s fungeren uitstekend op de A9 in de spits en in de Alpen tijdens de wintersportvakantie.

Dat heeft wel zijn prijs. In het eerste geval letterlijk. Het zijn dure auto’s. Met gemak kun je er nog voor 20.000 euro aan opties op bestellen. En ja, dan nog zijn er nog veel opties niet aangevinkt. In het tweede geval de prestaties. De X3 weegt meer dan 1.700 kg, de Velar zelfs meer dan 1.800 kg. In de praktijk zul je de prestatie-opgaven kunnen halen en als je heel erg je best doet de verbruiksopgaven ook, maar nooit tegelijkertijd. Waarschijnlijk malen de toekomstige eigenaren daar niet om. Die willen gewoon de nieuwste SUV die dagelijks praktisch inzetbaar is en zakelijk verantwoord. Beide voorzien uitstekend in die behoefte.