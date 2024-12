Goedkoopste Porsche Taycan duikt onder de 50k!

Een vlugge Porsche voor nog geen halve ton.

We zijn bij Autoblog niet vies van een afschrijvingsgebbetje als het over de Porsche Taycan gaat, maar de eerste EV van Porsche doet ook veel dingen goed, waaronder steeds betaalbaarder worden voor occasionkopers. De Porsche Taycan hierboven is voorlopig de goedkoopste van Marktplaats en duikt onder de magische grens van € 50.000,-.

Zoals je misschien wel verwacht, is de goedkoopste Porsche Taycan een basale versie. Je kijkt hier naar een Performance-uitvoering uit 2021. Die uitvoering is zo oud dat hij al nieuw meer gebruikt wordt bij de huidige Taycan-generatie. De Porsche Taycan Performance heeft 381 pk aan vermogen en sprint in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. De EV weegt 2.795 kilo, wat betekent dat je volgend jaar € 629,- aan wegenbelasting per jaar gaat betalen.

Met een 11 kW 3-faselader duurt het bijna 20 uur om de batterij volledig op te laden. Gelukkig kun je ook snelladen. Als je dat doet, is de accu vol na 3 uur en 13 minuten. Met zo’n volle accu zou je 487 kilometer ver kunnen komen volgens de WLTP. In de praktijk is dat een kilometer of 330.

We zijn benieuwd hoeveel kilometers er nog over zijn van de WLTP-range. De goedkoopste Porsche Taycan van Marktplaats heeft er namelijk al 227.981 kilometer op zitten. Toch ziet het interieur er verrassend netjes uit voor een auto met dik twee ton op de teller. Her en der vind je wat gebruikssporen, maar daar valt mee te leven.

De momenteel goedkoopste Porsche Taycan die je op Marktplaats kunt kopen, staat bij R Mobility in Geldermalsen. Ooit werd dit exemplaar nieuw verkocht voor € 101.459,-. Nu is daar minder dan de helft van over. De dealer vraagt € 47.950,- voor de goedkoopste Taycan van Nederland.

Zoek je toch wat meer vermogen in je gebruikte Taycan? Er staat nog een Taycan voor minder dan € 50.000,- op Marktplaats. Dit is zelfs een 4S Performance uit 2020 met 435 pk. Let wel op: deze Taycan wordt aangeboden door een particulier. Of ga je liever voor iets ouders en nog wat Duitser?