‘Elektrisch superieur over synthetische brandstoffen’

Is de elektrisch rijden nog wel superieur nu er synthetische brandstoffen aankomen?

Ja, jongens, kom op! Net nu we eindelijk lekker overstappen op elektrisch, is er ‘ineens’ een veel makkelijker alternatief: synthetische brandstoffen (e-fuels). Dat is kort door de bocht en mega-goed sapje waarbij uit de uitlaat alleen maar de gecombineerde adem van Arjan Lubach en Arie Boomsma wordt uitgestoten.

Deze vinding is natuurlijk koren op de molen voor de traditionele autofabrikanten. Die spinnen er hun garen bij het zo lang mogelijk produceren van verbrandingsmotoren. De complete infrastructuur is er immers op aangepast. Merken moet niet zozeer ‘omdenken’ maar echt transformeren tegenwoordig. Dat is een van de redenen waarom Tesla het zo lekker doet: dat focust zich alleen maar op elektrische auto’s.

Lifeline

Veel fabrikanten gebruiken de e-fuels als een soort ‘lifeline’. Een laatste noodgreep. Een mogelijkheid om het nog heel eventjes op de oude manier uit te zingen. Je zou kunnen aannemen dat Mercedes-Benz er wel voordeel bij heeft dat ze nog eventjes verbrandingsmotoren kunnen maken. Maar wat blijkt: daar hebben ze geen oren naar!

Dat zei Mercedes-Benz baas Ola Kallenius tegen Automotive News. Deze meneer staat op het moment in de belangstelling vanwege de introductie van de nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse.

Volgens hem zijn de zogenaamde e-fuels een tussenoplossing om de verbrandingsmotor iets minder slecht te maken. Hij noemde de elektromotor namelijk ’technisch gezien superieur’. Volgens Kallenius zijn er twee enorme voordelen aan elektrische auto’s. Ten eerste is er de efficiency. Ondanks dat E-fuels beter zijn de dan normale brandstoffen, is het rendement alsnog heel erg laag.

Elektrisch superieur over e-fuels, ook met uitstoot

Een ander ding is uitstoot. Ondanks dat de uitstoot met e-fuels lager is, is die van een EV gewoon 0. En ja, natuurlijk, je zit ook met ‘waar komt de energie vandaan’, maar er zijn meerdere manieren om elektriciteit op te wekken.

Kallenius ziet dat de elektromotor de verbrandingsmotor voorbij zal gaan, nog voor 2030. Nu is hij redelijk op de hoogte van wat er gebeurt in ‘zijn’ R&D-faciliteit. Hij voorziet de nodig vooruitgang voor de EV, dat natuurlijk nog een vrij ‘jonge’ techniek. Bij de verbrandingsmotor zitten we nu ongeveer op de piek van technisch haalbaar is zonder dat het extreem prijzig wordt.

Viercilinders en accu’s

Mercedes investeert dan ook al een tijdje niet meer in de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Ze hebben nu een soort Volvo-esque benadering qua elektrificatie en het toepassen van viercilinder verbrandingsmotoren. De zes-, acht- en twaalfcilinders vind je alleen nog in de nichemodellen die in veel kleinere aantallen verkocht worden.

In principe is Mercedes een van de weinige merken die je kunt geloven. Ze bedienen namelijk nu namelijk bijna elke klant. Als je een E-segment sedan zoekt, heb je bij keuze uit elektrisch (EQE), plug-in hybride benzine, benzine en diesel. Het is dat ze geen LPG af fabriek verkopen.

Via: Automotive News.