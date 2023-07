Duurste Volkswagen van NL verrassend goedkoop

De duurste Volkswagen van Nederland is nog best betaalbaar. Relatief gezien, dan!

Volkswagens zijn duur tegenwoordig. Af en toe laten we het weleens vallen. Tegenwoordig betaal je voor een Volkswagen Golf GTI namelijk 59.240 euro. Dat is geen grap, dat is de prijs voor zo’n snelle doch kale Golf.

Nu worden auto’s duurder en duurder en wordt geld minder en minder waard. Dus op zich kan het niet direct een verrassing zijn. Maar als een Golf GTI al 60 mille, wat kost de onlangs vernieuwde Touareg dan wel niet?

Het valt best mee

Nou, daar hebben we een antwoord op! De Volkswagen Touareg is eventjes van de markt geweest, maar is sinds de facelift weer verkrijgbaar. In Nederland kun je uiteraard alleen kiezen uit een hybride. Het voordeel van een PHEV: de uitsoot kan iets gedrukt worden in e WLTP-cyclus. Dat zorgt dan weer voor een lager BPM bedrag en dus een lagere verkoopprijs. Maar wat is ie prijs dan?

Nou, 89.990 euro om precies te zijn. Daarmee is de Touareg slechts 30 mille duurder dan een kalere, kleinere en langzamere Golf GTI! Voor dat geld heb je een 3.0 V6 met elektromotor, samen goed voor 381 pk. Deze sprint in 5,9 seconden naar de 100 km/u en haalt een top van 250 km/u.

Maar het wordt nog mooier. De Volkswagen Touareg R komt ook naar Nederlaand. Deze heeft een krachtigere aandrijflijn met 462 pk en 700 Nm en een lekker dikke sportieve aankleding. Die versie kost slechts 99.990 euro! Dat is 18 mille meer dan een Volkswagen Golf R! De Touareg R sprint in 5,1 seconden naar de 100 km/u en haalt tevens eens een topsnelheid van 250 km/u.

Prijs concurrentie Volkswagen Touareg e-Hybrid

De Audi Q7 is op het moment van schrijven niet configureerbaar, dus hoogstwaarschijnlijk niet leverbaar. De BMW heeft maar liefst 489 pk, de Porsche en Range Rover Sport zitten daar niet ver vanaf. Vandaar dat we de beide modellen even meenemen in het overzicht.

Opmerkelijk genoeg zijn de opties bij Volvo en Volkswagen goed te doen: die twee zijn namelijk completer uitgerust én de opties zijn goedkoper. Met name de Premium Duitsers zijn nogal kaal en de opties zijn erg duur. De Mercedes-Benz en Volvo hebben een viercilinder, de anderen een zescilinder. Kortom, als je kan leven met een VW-badge, heb je er een ijzersterke deal aan.

Volkswagen Touareg eHybrid | € 89.990

Volvo XC90 T8 Recharge Core | 91.195

BMW X5 xDrive50e | € 99.855

Volkswagen Touareg R | € 99.995

Porsche Cayenne eHybrid | € 110.000

Mercedes GLE 400e 4Matic AMG Line | € 105.596

Range Rover Sport P460 S | € 106.273

Niets te doen deze middag? Stel je VW dan nu samen in de Touareg-configurator!