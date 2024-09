Wanneer mogen we weer 130 rijden?

Het regeerprogramma komt eraan. En Prinsjesdag. Gelukkig is Den Haag zo lek als een mandje. Dit weten we al.

Iedereen is terug van vakantie. Dat betekent dat de snelwegen weer lekker geblokkeerd worden, maar ook dat de politici terug van vakantie reces zijn. Het inmiddels niet meer zo splinternieuwe extreem/guur/radicaal/verfrissend/positief rechtse kabinet is ook eindelijk zover dat ze meer weten over wat ze gaan doen.

Er was namelijk een akkoord op hoofdlijnen, maar nog geen regeerprogramma. We hebben nu een extraparlementair kabinet, dus dat moesten de heren en dames zelf in de Trêveszaal gaan in elkaar timmeren. Meteen ook de begroting er achteraan, want dinsdag is het ook al Prinsjesdag.

Crisis

Er is een wooncrisis, een asielcrisis, een mestcrisis, een stikstofcrisis en een klimaatcrisis. Maar er is ons ook beloofd dat we weer 130 kilometer per uur gaan rijden op de snelweg.

De verantwoordelijke minister van Verkeer is van PVV huize en luistert naar de naam Madlener. Die mag, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, weer borden met 130 kilometer per uur langs de snelweg gaan zetten. Waar het kan….

Probleem was alleen dat het helemaal nergens kan. Want stikstof. Die crisis moeten ze dus eerst even oplossen. Dat schijnt te kunnen door gewoon de normen op te krikken en dan kunnen we weer vroem vroem op de snelweg.

Weer 130 rijden? Nu nog even niet!

Dat moet dus eerst even gefikst. Daarom lezen we in de inmiddels uitgelekte plannen in het AD dat Minister Madlener pas in het najaar duidelijk gaat maken hoe en waar we weer 130 kilometer per uur mogen rijden overdag.

Het lijkt erop dat ze dus eerst deze maand en wellicht volgende maand de stikstofcrisis oplossen. Daarna gaan ze bedenken waar het gas weer op de lolly kan. Wellicht een 130 kilometer crisis uitroepen, schijn je het parlement niet eens voor nodig te hebben. Of Brussel.

Spannend! We wachten het nog maar even af en mogen vooralsnog alleen in de nacht 130 kilometer per uur rijden.