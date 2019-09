Wolff over Vandoorne en de Vries in F1: “zeg nooit nooit”

Wanneer komt de volgende Nederlander of Belg naar de Formule 1?

Dat de wereld van autosport een plek is waar genade vrijwel geen thuis kent, dat weten we wel. Een coureur hoeft maar even zijn moment niet te hebben of er sluiten zich allerlei deuren. Maar, zo weten ook Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, waar een deur dichtgaat, gaat een ander juist weer open. Beide heren zijn recentelijk bijvoorbeeld aangekondigd als rijdersduo voor het kersverse Formule E-team van Mercedes. Biedt dit mogelijkheden voor de toekomst?

Als het aan Toto Wolff ligt, de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes, is er geen reden waarom Vandoorne en de Vries niet (weer) in de Formule 1 terecht kunnen komen. Wolff heeft de mannen hoog in het vaandel staan en denkt niet dat ze teleur zullen stellen als ze op het hoogste niveau mogen racen. Zo vertelt hij het volgende aan Motorsport.

“I think both of them deserve to be in a Formula 1 car as well as in a Formula E car – and both of them will be associated with the Mercedes family, [and] both of them will be having roles within the F1 team, albeit as simulator driver or some kind of other function. And never say never [about an F1 future] – I would say that for both of them.”