Zoveel bezoekers kunnen naar de F1-wedstrijd op Zandvoort

Size doesn't matter.

Of er animo is voor de Dutch Grand Prix? Hoe kom je daarbij? Twee dagen na de start van de “kaartverkoop“, die morgen sluit, kon de organisatie delen dat er al ruim 100.000 aanvragen naar tickets waren gedaan. Nu de inschrijfperiode bijna tot een einde is gekomen blijkt dat tienmaal zoveel mensen zich daadwerkelijk hebben ingeschreven. Volgens sportief directeur Jan Lammers hebben ruim 1 miljoen mensen een aanvraag gedaan.

Dit heeft de oud-Formule 1-coureur afgelopen weekend onthuld tijdens een interview met Hart van Nederland. Hoe prachtig het is dat zoveel mensen de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland willen bijwonen, betekent het wel dat lang niet iedereen naar de wedstrijd zal kunnen gaan. Immers zijn er een beperkt aantal kaarten en plaatsen.

Daarover gesproken: volgens Lammers moet Zandvoort plaats bieden aan 105.000 bezoekers per dag. Wel overweegt de organisatie of dit aantal niet nog verder uitgebreid kan worden, zodat meer F1- en Verstappen-fans naar de badplaats kunnen komen om de coureurs in actie te zien. Mogelijk wordt er nog een tribune toegevoegd langs de baan, dat het totaal met enkele duizenden zal verhogen.

Qua capaciteit zit heeft Zandvoort het voortreffelijk voor elkaar. Hoewel het bepaald geen groot circuit is, kunnen er een behoorlijk aantal mensen langs de baan zitten en/of staan. Grootte zegt in die zin weinig: het ruim 7 kilometer lange Spa-Francorchamps heeft bijvoorbeeld een capaciteit van ongeveer 90.000 mensen per dag, terwijl Hockenheim en de Hongaroring beide plaats bieden aan ongeveer 120.000 mensen per dag. Het circuit met de grootste capaciteit op aarde is de Indianapolis Motor Speedway. De Brickyard kan tijdens de Indy 500 ruim 250.000 bezoekers op één dag huizen.

Zoals gezegd sluit de aanvraagperiode van kaarten voor de Dutch Grand Prix van 2020 morgen. In de weken daarna zal de organisatie contact opnemen met degenen die daadwerkelijk een ticket voor de race mogen kopen.