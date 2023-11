Duurste Corsa OPC van Nederland is niet eens zo duur

De duurste Corsa OPC van Nederland is ook meteen de tofste.

Een van de leukste categorieën qua auto’s is de B-segment hot hatch. Tegenwoordig zijn hot hatches enorm sterk, groot en zwaar. Heel erg tof, maar niet echt de kwaliteiten die je zoekt bij een Hot Hatch. Je wil een kleine driedeurs met een laag gewicht, potige motor en straf onderstel.

Een van de vergeten auto’s in deze klasse is de Opel Corsa OPC. De Polo GTI kent een trouwe fanschare, op de trackdays zie je veel Clio’s RS en de Mini Cooper S heeft ook een eigen cult-aanhang. Maar de Corsa OPC? Die zien we geregeld over het hoofd en dat is hartstikke zonde, want het zijn toffe auto’s.

GEEL!!!

In dit geval hebben we duurste Corsa OPC van Nederland voor je. Deze zie je niet zo snel over het hoofd, vanwege de lakkleur: knalgeel! Geel en Opels is steevast een briljante combinatie en ook hier stelt het niet teleur.

het mooie van OPC’s is dat Opel Performance Center (daar staan die letters dus voor) wat extra’s deed. Bij de Polo GTI krijg je een dikke motor, ruitjesbkleding en wat rode streepjes. De Corsa OPC krijg voornamelijk andere hardware. De stoelen zijn van Recaro en de remmen zijn van Brembo afkomstig.

De motor is de B16LER onder de kap. Deze is goed voor 207 pk en 245 Nm aan koppel. Tijdelijk is er een overboost-functie waardoor je 280 Nm tot je beschikking hebt. Handig als je even iemand moet inhalen. Ook heel erg premium is het chassis met FSD dempers en kortere veren. Ook is de besturing sneller en directer dan dat van een reguliere Corsa.

Duurste Corsa OPC met performance package?

Het staat niet in de advertentie, maar aan de wielen en remmen te zien, heeft de duurste Corsa OPC van Nederland het felbegeerde performance package. Deze hebben de 33 cm grote remmen, een nog straffer chassis, die 18 inch wielen en een sperdifferentieel van Drexler.

De prijs voor al dat moois valt reuze mee. De verkopende partij wil er graagt 19.250 euro voor hebben. Dat is een hoop geld, maar dit exemplaar uit 2018 heeft slechts 33.765 km gelopen. Voor dat geld heb je een gebruikte nieuwere generatie Opel Corsa, maar die heeft maximaal 100 pk en deze het dubbele. En hij is geel, da’s altijd goed op een hot hatch. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!