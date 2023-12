Zoveel gaat e-fuel per liter kosten: prijs is bekend!

De prijs van een liter e-fuel is bekend.

Het zijn spannende tijden voor de liefhebber van mooie motoren met een fraai geluid. Sowieso worden die bijna al niet meer gebouwd, maar het gaat nog flink lastig worden om de auto’s die rond rijden te koesteren.

Milieuzones, belastingen en accijnzen zorgen ervoor dat het telkens minder interessant wordt om de Ferrari 812 Superfast te pakken voor woon-werk verkeer. Binnenkort zal het gros van de auto’s elektrisch zijn.

e-fuels

Er gaan al jaren verhalen over de toepassing van waterstof, maar voorlopig komt dat nog niet helemaal lekker van de grond, ondanks de inspanningen van Toyota. Voor sommige vrachtwagens en bedrijfswagens is waterstof wellicht een optie. Toyota experimenteert nu ook met verbrandingsmotoren op waterstof en sinds kort doet Stellantis dat ook.

Een andere strohalm voor de liefhebber van plofmotoren betreffen de e-fuels. Duitsland heeft bij de EU erop aangedrongen dat er een uitzondering gemaakt dient te worden voor auto’s die hierop kunnen rijden. Na 2035 mogen er namelijk geen nieuwe auto’s verkocht worden met een verbrandingsmotoren. De uitzondering is nu dat het WEL mag als de auto enkel en alleen rijdt op e-fuels. Hoe bedoel je een sterke autolobby in Duitsland?

Prijs liter e-fuel

Maar ja, gaan we dan straks enkel en alleen nog e-fuels gebruiken? Het succes daarvan valt en staat natuurlijk met de prijs van de e-fuels. En we weten de prijs per liter e-fuel nu en die is niet laag. Een litertje e-fuel kost je namelijk 4,50 euro. Ja, dames en heren: dat lezen jullie goed. Je gaat 4,50 euro per liter betalen voor e-fuel. Let wel: dat is dan nog ZONDER belastingen die er ongetwijfeld nog over geheven gaan worden.

Het probleem met e-fuels is dat ze weliswaar als CO2-neutraal gelden, maar alsnog CO2 uitstoten. Het voordeel is dat voor het maken van e-fuels CO2 onttrokken wordt uit de lucht (daarom noemen ze het CO2-neutraal), maar je zit alsnog met een auto die CO2 uitstoot.

De prijs van 4,50 per liter is wat het nu kost om het te maken. Uiteraard zal na verloop van tijd de prijs iets kunnen dalen. Volgens de Transport & Environment-milieuorganisatie komt de prijs van een litertje e-fuel te liggen op 2,80 euro en dat is dan vóór belastingen. Ook zijn er andere instanties die prijzen roepen variërend van 1 euro tot die 4,50 dus. Zoals het er nu naar uitziet zal het vooral een elitedingetje worden om je Porsche 911 rijdend te houden.

Via: AD Auto