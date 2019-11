Duurste Mercedes CLA kost meer dan een ton in euro’s

Natuurlijk gaan we 'm even terug rekenen naar Euro's.

Voor wie graag van configureren houdt is er goed nieuws, de nieuwe Mercedes-AMG CLA kan geconfigureerd worden. Inclusief prijzen! Aangezien die nog niet bekend waren, delen we ze graag met je.

De CLA 35 AMG 4Matic (306 pk) kost 71.192 euro. Voor de meeste merken is 306 pk in een C-segment auto meer dan voldoende, maar Mercedes heeft er nog twee modellen boven staan. De eerste is de CLA 45 AMG 4Matic+ met 387 pk. Deze kost 92.488 euro. Het topmodel is de CLA45S, die 421 pk op de been brengt. Deze kost 98.252 euro.

CLA Shooting Brake

De duurste Shooting Brake (CLA45S) komt uit op… 100.562 euro. Meer dan een ton in euro’s voor een C-segment auto. Omdat de baas meekijkt, hebben we een CLA45S Shooting Brake gepakt in de configurator om de duurste aller tijden te creëren en kwamen we uit op een prijs van 122.941 euro, maar als je een beetje slim je pakketten en uitvoeringen kiest, kan die vast nog wel iets duurder gemaakt worden.

Concurrentie CLA45S AMG

Bovenaan het gamma heeft BMW natuurlijk de M2 Competition, alhoewel dat een andere auto is met een zescilinder motor, achterwielaandrijving en een ‘echt’ coupé koetswerk. Wel komt de performance in rechte lijn overeen, evenals het ruimteaanbod en de prijs: 99.995 euro. De meest rechtstreekse concurrent is natuurlijk de Audi RS3 Limousine. Die heeft iets minder vermogen (slechts 400 pk), maar heeft wel de beschikking over een fantastisch klinkende vijfcilinder. De Audi RS3 Sedan kost ‘slechts’ 86.680 euro.