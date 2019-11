Formule 1 presenteert amibitieus milieuplan

De F1 zegt zich verantwoordelijk te voelen.

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren flink ingezet op duurzaamheid. De introductie van de hybride motoren waren een zeer belangrijke omslag in het schoner maken van de Formule 1. De FIA en de organisatie van de F1 willen nog een stapje verder gaan.

Doelstelling is de CO2-uitstoot verminderen tot nul tegen 2030. De plannen om dat te gaan bereiken beginnen, wat de F1 betreft, vandaag. Een doelstelling die al tamelijk dichtbij komt moet in 2025 bereikt worden. Tegen dat jaartal is het de bedoeling dat alle F1-weekenden verduurzaamd zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen plastic wegwerp bekertjes, maar uitsluitend gerecycled materiaal. Chase Carey, topman binnen de Formule 1, stelt dat de F1 als de top binnen de autosport de verantwoordelijkheid heeft om het goede voorbeeld te geven.

In launching F1’s first-ever sustainability strategy, we recognise the critical role that all organisations must play in tackling this global issue – Chase Carey, topman Formule 1