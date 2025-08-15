IAA München 2025: dit zijn de primeurs

Dit kunnen we verwachten in München.

De laatste editie van de IAA is alweer twee jaar geleden, dus het is de hoogste tijd voor de volgende editie. Deze vindt voor de derde keer plaats in München, waar de beurs voorheen altijd in Frankfurt was. Dat is helaas minder goed aan te rijden vanuit Nederland, maar niet getreurd: wij zijn aanwezig om al het nieuws te verslaan. In dit artikel zetten we alvast op een rij wat je moet weten.

Waar en wanneer?

Waar: Messe München + binnenstad München

Wanneer: 8 september (persdag), 9 – 14 september (publieksdagen)

De primeurs

In dit artikel zetten we alvast op een rij welke primeurs je allemaal kunt verwachten. Dikgedrukte modelnamen zijn de keiharde wereldprimeurs.

BMW

Cupra

Concept car

Raval

Leapmotor

Nieuw model

Mercedes

Concept AMG GT XX

CLA Shooting Brake

Elektrische GLC

VLE (gecamoufleerd)

MINI

JCW concept car

Nog een JCW concept car

Opel

GSE concept car

Mokka GSE

Renault

Clio

Polestar

Polestar 5

Skoda

Volkswagen

ID.2X

Deze lijst is uiteraard nog niet compleet en wordt nog bijgewerkt zodra er nieuwe aankondingen zijn. Wij zijn 8 september present om verslag te doen vanaf de beursvloer in München!