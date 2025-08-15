IAA München 2025: dit zijn de primeurs

Dit kunnen we verwachten in München.
De laatste editie van de IAA is alweer twee jaar geleden, dus het is de hoogste tijd voor de volgende editie. Deze vindt voor de derde keer plaats in München, waar de beurs voorheen altijd in Frankfurt was. Dat is helaas minder goed aan te rijden vanuit Nederland, maar niet getreurd: wij zijn aanwezig om al het nieuws te verslaan. In dit artikel zetten we alvast op een rij wat je moet weten.
Waar en wanneer?
- Waar: Messe München + binnenstad München
- Wanneer: 8 september (persdag), 9 – 14 september (publieksdagen)
De primeurs
In dit artikel zetten we alvast op een rij welke primeurs je allemaal kunt verwachten. Dikgedrukte modelnamen zijn de keiharde wereldprimeurs.
BMW
Cupra
- Concept car
- Raval
Leapmotor
- Nieuw model
Mercedes
- Concept AMG GT XX
- CLA Shooting Brake
- Elektrische GLC
- VLE (gecamoufleerd)
MINI
- JCW concept car
- Nog een JCW concept car
Opel
- GSE concept car
- Mokka GSE
Renault
- Clio
Polestar
- Polestar 5
Skoda
Volkswagen
- ID.2X
Deze lijst is uiteraard nog niet compleet en wordt nog bijgewerkt zodra er nieuwe aankondingen zijn. Wij zijn 8 september present om verslag te doen vanaf de beursvloer in München!
Reacties
Johanneke zegt
Ik heb het idee dat VW die ID.2 (die geen ID.2 gaat heten) al 100 keer heeft laten zien, maar in productie gaan ho maar. Hoe kan het dat een concern als VW wordt verslagen door PSA en Renault als het gaat om elektrische volkswagens?
potver7 zegt
Ze hebben van Tesla geleerd dat je een nieuw model niet vaak genoeg kunt aankondigen, en dat keer op keer uitstellen er in ieder geval voor zorgt dat het model meer dan genoeg media-aandacht krijgt.
rs133 zegt
Ze worden ook al járen verslagen door PSA/Stellantis en Renault met ICE modellen, dus zo bijzonder is dat niet…