De Porsche van een échte Petrolhead staat op Marktplaats

Wil jij in de auto rijden van een échte Petrolhead? Dat kan, want zijn Porsche staat op Marktplaats!

Voor autoliefhebbers zijn er een paar plekken waar je aan je trekken kunt komen. Een daarvan is natuurlijk dit onvolprezen feuilleton, autoblog.nl. Iedere dag gratis de meest uiteenlopende nieuwsfeitjes en achtergronden op je beeldscherm.

Een andere plek is de podcast Petrolheads van BNR. Ok, je kunt hun zieleroerselen niet dagelijks beluisteren, maar 1 keer per week is ook leuk. En evenals Autoblog ook hartstikke gratis. Mocht je Petrolheads nog niet kennen, er staan inmiddels 207 afleveringen op je te wachten, aanrader.

Bas van Werven en Carlo Brantsen zijn de Petrolheads

Deze twee mannetjes vergelijken zichzelf het liefst met Statler en Waldorf van de Muppets. je weet wel, die twee ouwe klagers. Zij klagen namelijk ook, veel en vaak. Maar wel vermakelijk. Maar klagen is niet het enige dat de Petrolheads doen.

Nee, ze praten ook vol passie over hun eigen auto’s. Brantsen heeft een BMW E38 740i, een ouwe Volvo 740 en een E39 BMW E39 525i Touring. Een net lijstje, maar Van Werven verslaat hem.

Zo heeft Bas een Jaguar X350 XJ6, een Porsche 912, een Porsche 944 cabrio, een Riley uit 1939 en sinds kort een Lancia Fluvia uit 1971. Die laatste auto kon er komen als er een andere wagen uit de Petrolheadsgarage verdween. En die is nu te koop!

Het gaat om een Porsche 928 S uit 1986

Petrolhead of niet, de vrouw is de baas. Zo ook bij Bas van Werven. Vandaar dat er telkens als er een auto wordt aangeschaft, een ander exemplaar uit de garage moet verdwijnen. En dit keer is het dus de Porsche 928 S uit 1986. Door Bas zelf geïmporteerd uit Amerika en vol-ko-men over de top vertroeteld en onderhouden.

Als je de 207 afleveringen van de Petrolheads podcast luistert, komt de 928 zeker 206 keer voorbij. Soms is ‘ie stuk, maar meestal voor heel veel geld gerepareerd. En al die onderhoudsbeurten kun jij kopen. Krijg je er gratis een Porsche bij.

Koop de Porsche van een Petrolhead

Als je dus op zoek bent naar een goede Porsche 928 S, dan ben je bij deze aan het goede adres. Het is een 5.0 V8 uit 1986 met 250.000 kilometer op de teller. Volgens de Petrolhead is hij dus net ingereden.

Hij is heel zacht grijs met een rood lederen interieur, alles matching, schadevrij en ook vrijwel alles nieuw. Dat alles heeft wel een prijs, Bas wil er graag 24.500 euro voor hebben. Wat een koopje is, want hij is getaxeerd op 35.000 piek.

Oh ja, de auto is gereserveerd, maar wie weleens naar Petrolheads luistert weet dat Bas van Werven heel gevoelig is voor extra geld. Bied dus gewoon een rug meer en wellicht is hij alsnog gewoon voor jou.

KOOP DAN!!!