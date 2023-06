€12 voor één race via Viaplay, goede deal of niet?

Wil je een F1 race kijken via Viaplay maar per se geen abonnement? Dan kan dat nu.

Het is allemaal wat met die abonnementen tegenwoordig. Om een beetje mee te kunnen praten moet je een abonnement hebben op Spotify, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney Plus én natuurlijk Viaplay. Dat loopt toch aardig in de papieren iedere maand.

Mocht je nu geen verstokt F1-fan zijn en een individuele race willen kijken zónder abonnement, dan was dat tot op heden eigenlijk niet mogelijk. Niet met Nederlands commentaar in ieder geval. Er is nu echter een nieuwe optie: je kunt betalen om een losse race te kijken via Viaplay.

Dit gaat alleen niet via Viaplay zelf, maar via KPN. Daar moet je dus klant zijn. Zij bieden dan de mogelijkheid om een individuele race te kopen. Dat is op zich een leuk idee, totdat je de prijs ziet. Je betaalt namelijk €12 om één losse race te kijken via Viaplay.

Dat is maar €4 goedkoper dan een maandelijks opzegbaar Viaplay-abonnement, waar ook nog een hoop andere dingen bij zitten. Bovendien heb je al voor €8 per maand een abonnement op F1 TV. Waarbij je ook gewoon kunt kiezen voor Nederlands commentaar van Melroy en Nelson.

We moeten dus concluderen dat €12 voor een losse race op Viaplay niet een bijster interessante deal is. En als je alleen de GP van Zandvoort wil kijken hoef je helemaal de portemonnee niet te trekken. Die is gewoon gratis en voor niks te bekijken via de NOS.