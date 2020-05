Ecclestone graaft Verstappen, Musk en Trump, haat Tesla

Ecclestone vindt Verstappen, Elon Musk en Donald Trump toffe peren. Tesla vindt hij wat minder leuk en de Formule E had hij naar eigen zeggen zelf vermoord.

Bernie Ecclestone, voormalige F1 eindbaas, is een held. De grote kleine baas krijgt als 89-jarige nog een kind en ook zijn brein werkt nog aardig. Sommigen zullen daar anders over denken, maar laten we zeggen zo aardig als altijd. Kwaliteitspublicatie Autocar kreeg de oude Bern zo ver om eens met hen te babbelen over de stand van de wereld. Zoals immer was Ecclestone niet te beroerd om daarbij wat boude claims te doen. Een bloemlezing.

Max Verstappen

Je ontkomt er natuurlijk niet aan om over de F1 te praten als je met Bernie gaat zitten. Als Ecclestone de meest platgetrapte vraag van de sport wordt gesteld (wie is de beste) zegt hij dit:

You would automatically say Lewis [Hamilton]. But are there other guys who would do a job as good as or better than him in the same team? Probably yes. Max Verstappen: a hundred per cent. Certainly Sebastian Vettel, although he has he gone off a little bit. All these guys are as good as the support they get. Lewis has got the maximum support. There’s not one thing missing from what he’s got behind him. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Tesla, Musk en Formule E

Maar ook over andere hete issues in de (auto)wereld heeft Ecclestone wel wat te zeggen, bijvoorbeeld over Tesla en Elon Musk. De oude baas heeft hier exact de juiste mening over, namelijk degene die overeenkomt van die van uw scribent. Tesla vindt hij maar niks, voor Elon daarentegen heeft hij wel bewondering. Dit zegt Ecclestone over Musk:

I think he’s fantastic. He has done an incredible job. He’s a real ballsy guy. There were times when people thought Tesla was going to disappear in the morning. He saved it. He’s prepared to do what it takes. I’m not a guy who believes in democracy. I believe in dictatorship. He’s a dictator, and that’s why things work. So much has been achieved by dictators, not because of a democracy. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Tesla ziet de oude rot echter minder zitten:

I think Tesla will one day be forgotten. Ferrari will never be forgotten. Other people will make electric cars. They are a leader today, but they won’t be special soon. What do they [people] actually care about? It’s the fact the cars are electric, not the brand itself. That won’t last forever. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Sowieso is Bernie niet echt fan van elektrische auto’s. De Formule E had hij naar eigen zeggen in de kiem gesmoord, maar nu is het lastig om dat alsnog te doen:

I feel sorry for the guys running F1 now, as they have to consider the impact of Formula E. I would have buried it. It would have saved all the arguments. It wouldn’t have happened if I had been there. But now everyone is only talking about electric cars, so it would be a bit of a courageous thing now to go against it. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Trump en Putin

Het laatste is een beetje een thema voor Bernie. Ook andere lieden met wat dictatoriale trekken ziet de oude rijkaard wel zitten. Lieden zoals Donald Trump:

I think what he’s doing is a great job – a super job. He’s got ideas and he gets on with them. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

En Vladimir Vladimirovitsj Putin, tsja, die is gewoon een beetje verkeerd begrepen door de wereld:

Yeah [I know him]. Absolutely. He’s got a reputation he doesn’t deserve as being difficult. He’s an easy, straightforward person. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Grid Girls

Als man van de wereld wil Ecclestone ook het beste voor vrouwen. Vandaar dat hij voorstander is van grid girls. Onafhankelijke vrouwen die een carrière hadden en nu helaas niet meer:

Grid girls were colourful. That’s what F1 is supposed to be: colourful. The sponsors were happy, the teams were happy, the girls had good careers that have been taken away. Bernie Ecclestone, ex F1 eindbaas

Waarvan akte. Voel je vrij om in de comments te laten weten of jij je goed kan vinden in de afwegingen van Bernie en in welke dan wel en welke niet. Maar houd wel Bernie’s antwoord op de vraag wat er met mensen gebeurt die hem dwars zitten in je achterhoofd: