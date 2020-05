De goedkoopste handgeschakelde 968 van Marktplaats

Dit is ‘m dan, de goedkoopste handgeschakelde Porsche 968 van Marktplaats. Blauw op blauw.

Als de Porsche 924/944 in een item van RTL GP verschijnt dan weet je het zeker: de transaxle vierpitters van Porsche hebben nu echt fame te pakken. Als trotse 944-rijder heb ik daar gemengde gevoelens bij. Het is nu immers iets minder hipster en trendsettend om zo’n ding te rijden dan een paar jaar geleden. Maar ja, ik begrijp het natuurlijk wel. Met premium RWD, weinig elektronische hulpjes en een voor huidige begrippen laag gewicht is het fijn sturen geblazen (als alles werkt). En ach, de fame van de auto maakt het iets dragelijker als er weer een kneiterdikke rekening betaald moet worden. Dat voelt (iets) meer als een nodige investering doen, in plaats van geld in een bodemloze put gooien. Je moet jezelf een beetje voor de gek houden hè.

Nou ben ik zelf dus fan van de 944 en niet zozeer van de 968, maar volgens collega @willeme is de laatste transaxle vierpitter degene die je moet hebben. Technisch gezien heeft ‘ie daar vast gelijk in. De motor heeft aanzienlijk meer pk dan de eerste 944’s en je hebt wat meer moderne (veiligheids)goodies. Toen de 968 op de markt kwam claimde Porsche dat ‘bijna alles nieuw was’. De auto werd zelfs in een andere fabriek gemaakt (in Stuttgart ipv in Neckarsulm). Maar goed, ik zie vooral een auto uit de geweldige 80s (eigenlijk natuurlijk al 70s) die iemand zeer geforceerd de 90s in heeft proberen te trekken. Het is allemaal gladder, ronder en lijkt af fabriek getuned door een foute tupperware-verkoper.

Laat je dat vooral niet beïnvloeden. Voor 17.500 Ekkermannen rijd jij in een heuse Porsche 968 met 240 pk en blauw leder. Deze unit met 223.000 kilometer op de klok komt uit 1994 en is uitgevoerd in Nachtblau. De stoelen komen recht uit de 911. De spiegels komen van een 964. De klapkoplampen lijken op die van de 928. Koop dan?