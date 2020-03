Trump verplicht GM tot het maken van ventilators

Volgens de president werkte GM nauwelijks mee, vandaar dat Trump voor deze weg heeft gekozen.

Dealers hebben het lastig, fabrieken gaan dicht, de Europese autoverkopen kelderen. Laten we maar beginnen met een conclusie: het bouwen van auto’s is dankzij het coronavirus alles behalve booming business. Maar naar welke producten is op dit moment wél veel vraag naar? Medische producten. Vandaar dat allerlei bedrijven nu bliksemsnel hun productieketens proberen om te toveren naar medische producten-fabrieken.

GM was dit ook aan het doen, maar het duurde wel héél erg lang. Althans, dat claimt ene Donald J. Trump. Neem bijvoorbeeld onderstaande Tweet. ‘General Motors MOET meteen hun stomme verlaten fabriek in Lordstown, Ohio, of een andere fabrieken, openen EN SNEL VENTILATORS MAKEN, NU!!!!!!’

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Eindelijk een Tweet van Trump die helder en logisch is. Het is toch van de zotte dat GM nu een fabriek stil laat staan, terwijl wereldwijd er een keiharde noodzaak is naar deze ventilators? Okay, GM heeft de fabriek een jaar geleden verkocht, maar dat mag toch geen excuus zijn?

GREAT NEWS FOR OHIO! Just spoke to Mary Barra, CEO of General Motors, who informed me that, subject to a UAW agreement etc., GM will be selling their beautiful Lordstown Plant to Workhorse, where they plan to build Electric Trucks. GM will also be spending $700,000,000 in Ohio… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019

Aangezien sarcasme niet altijd goed overkomt op papier: mijn laatste alinea was niet geheel serieus. Trump was dat echter wel. Na nog een GM-afzeik-Tweet, besloot hij dat het tijd was voor het zwaardere geschut. Een wet uit de jaren vijftig, bijvoorbeeld.

De Defense Production Act, om precies te zijn. Via deze wet verplicht Trump GM om alle federale contracten aangaande medische ventilators aan te nemen en uit te voeren. Ook in een officieel persbericht kan Trump het niet laten om een laatste sneer te tikken: GM was wasting time.

Inmiddels heeft GM zelf ook een persbericht de deur uit gegooid. In dit bericht wordt Trump gek genoeg niet genoemd, wel bevestigen ze ventilators (en mondmaskers!) te gaan produceren. Samen met ventilatorbedrijf Ventec gaat GM in Kokomo, Indiana ventilators produceren. Deze kunnen volgende maand al geleverd worden, volgens GM kunnen ze maandelijks ruim tienduizend ventilators produceren. Het aantal mondkapjes zou zelfs op kunnen lopen naar 100.000 per dag. Is het nou wel goed, meneer Trump?