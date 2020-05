EPA: “Musk liegt over test met Tesla Model S”

Elon Musk is weer niet helemaal eerlijk geweest volgens het Environmental Protection Agency (EPA).

Met frisse tegenzin zijn we genoodzaakt toch nog een artikeltje schrijven over Elon Musk. De bijzondere CEO van Tesla staat dezer dagen kennelijk onder hoge druk en maakt daardoor wat fouten. Het coronavirus en de geboorte van een nieuwe spruit lijken de Muskias iets te veel te worden gezien zijn Twitter-uitingen van gisteren. Waarschijnlijk krijgt Musk hierdoor de SEC weer op bezoek. Maar eerst heeft hij zijn handen vol aan een andere Amerikaanse afkorting: de EPA.

Om het allemaal goed te begrijpen is een tikje achtergrond wel handig. De EPA is zoals de naam al zegt op papier verantwoordelijk voor het behoudt van de environment in ‘Murica. Sinds The Donald echter de scepter zwaait wordt het overheidsorgaan geleid door lieden waar boomknuffelaars van gruwen. Het had erger kunnen zijn. Sommigen van Trumps voormalige Republikeinse concurrenten voor het POTUS-schap wilden de hele EPA maar helemaal afschaffen. Enfin, er zit dus al wat wantrouwen tussen de EV-brigade en de EPA.

Nu claimde Elon Musk onlangs dat de Tesla Model S Long Range na diens update een actieradius zou hebben van 400 mijl. Een mooie mijlpaal voor EV’s. Actieradius is daarvoor immer een hot issue. Het moest alleen nog even officieel bevestigd worden door de EPA om er goed mee te kunnen adverteren. Doch dat werd een deceptie voor de PR-boys van Tesla. De Model S kwam tot een indrukwekkende 391 mijl. Maar ja, dat bekt natuurlijk wat minder lekker dan ‘de eerste met 400 mijl range!1!!’.

Musk, altijd sportief genoeg om zich neer te leggen bij de wetenschappelijke feiten, zei hierop dat hij ging kijken hoe hij de Model S nog meer range kan geven. Oh nee, nee wacht. In plaats van dat te doen, beschuldigde Elon de EPA ervan dat ze de nacht van de test de sleutel in het contact hadden laten zitten. Daarbij zat de deur niet op slot, waardoor de Model S in ‘waiting for the driver’ modus zou zijn geschakeld. Een en ander zou te zien zijn aan sensoren in de Teslarati. Deze twee dingen hebben volgens Elon twee procent van de range weggesnoept. Anders had de Model S die 400 mijl wel gehaald, aldus Musk:

On other technology fronts, we increased the range of model S and X yet again, this time to 391 miles for Model S and 351 miles for Model X. Actually, we said that, actually, the model — the real Model S range is 400 miles, but when we did the last EPA test, unfortunately, [EPA] left the car door open and the keys in the car, so the car – and it did this overnight.

And so the car actually went into waiting for driver mode and lost 2% of its range. And as a result, it had a 391 test. As soon as the EPA reopens for testing, we will redo the test, and we’re actually confident that we will achieve a 400-mile-or-greater range with the Model S. But to be clear, the Model S, for the past two months — the true range of the Model S for the past two months has been 400 miles.

Elon Musk, CEO Tesla