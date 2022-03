Noblesse oblige? Koop deze Noble op Marktplaats!

Koop deze vroege Noble M12 GTO op Marktplaats en voel je een nobele jongen (m/v).

De geschiedenis van kleine Britse sportwagenmerkjes is uitgebreid, kleurrijk en bijkans eindeloos. Dat wil zeggen, van te voren staat eigenlijk vast dat het einde een faillissement wordt. Maar, daarna komt er waarschijnlijk ook wel weer een doorstart. Of nemen andere merkjes het stokje over.

Aan het eind van de vorige eeuw waagde Lee Noble de duik in het diepe. Lee was daarvoor al betrokken geweest bij de ontwikkeling van enkele kitcars zoals een stel Ultima’s. Daarnaast had hij in dienst van ons aller Klaas Zwart dingen gedaan voor de Ascari FGT. Het was tijd om zijn eigen schuur te kopen om auto’s met zijn eigen naam erop te bouwen. Nou is het in dat opzicht natuurlijk een voordeel als je ‘Noble’ heet.

Eerste wapenfeit van Noble was de M12 GTO. Deze lichtgewicht sportwagen was in sommige opzichten een soort ‘dikkere Lotus Elise’. De bouwkwaliteit was niet per se geweldig. Het gehalte smiles per miles des te beter. Onder de kap (achter de bestuurder) huisde in de basis techniek van Ford, in de vorm van een dikke V6 uit de Mondeo, waar ook meteen de achterlichtjes vanaf zijn geplukt. Voor de gelegenheid is de motor voorzien van twee Garrett turboladers, wat de 2.5 goed maakte voor 310 pk. Op een gewicht van 1.080 kilo, was dat dus een garantie voor lekker scheuren.

Van binnen zag je wel dat je niet per se in een Audi uit 2000 zat. En de techniek was ook niet altijd helemaal voor elkaar. Op zich is alles op te lossen en is de basis best goed. De motor blijft meestal wel heel, maar dingen daaromheen kunnen voor problemen zorgen. De elektronica van Mageneti Marelli bijvoorbeeld, die later werd vervangen door MBE-goodies. Vroege units hadden ook wel eens last van een gebrek aan smering bij heftig circuitgebruik, waarvoor Noble later een dry sump smeringssytee toe ging passen. Het was een beetje learning on the fly, precies zoals je eigenlijk verwacht.

Uiteindelijk heeft dat alles geleid, tot de Noble M600 die je nu nog kan kopen. Overigens is Lee Noble zelf al sinds 2008 niet meer werkzaam voor het bedrijf dat zijn naam draagt, want zo gaan die dingen nou eenmaal. Jij kan nu echter dit vroege stukje historie van Noble kopen. Sterker nog, deze M12 GTO op Marktplaats is de vijfde die er ooit gebouwd is. De vraagprijs is 48.000 Euro. Koop dan?