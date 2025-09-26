Wow: Skoda laat uit het niets een dikke sportcoupé zien

Even geen stations of SUV’s maar een dikke sportauto!

Dit keer geen ‘liefhebbersmerk’ of terugkerende fabrikant die een leuke driedeurs sportauto laat zien. Nee, nu is het aan het veilige Skoda om eens lekker uit zijn bol te gaan. Ik als millennial ken Skoda voornamelijk van familieauto’s, maar het merk heeft ook zo zijn wilde jeugd gehad.

Ontwerper Richard Švec pakt terug op de leukere tijden van Skoda met een moderne interpretatie van de 110 R. Die auto was afgeleid van de 110-sedan en kwam tussen 1970 en 1980 uit de fabriek. Skoda hield er in die tijd van om motoren achterin te leggen en ook de aandrijving op de achteras te houden.

Dat kreeg de R ook. Het vermogen van 62 pk kwam van een 1,1-liter viercilinder. Niet veel, maar heel veel meer power had je ook niet nodig in een bakje van 880 kilo. Met zijn lage gewicht en aerodynamische koets vormde hij de basis voor verschillende race- en rallyauto’s.

Moderne 110

Nu mocht Švec dus uitvogelen hoe een sportcoupé van Skoda er anno 2025 uit hoort te zien. Hij wilde het nieuwe model niet simpelweg een nostalgische remake laten zijn, vertelt hij: ”Het doel was om een compleet nieuwe vorm te creëren met subtiele verwijzingen naar de originele 110 R, maar zo innovatief mogelijk.”

Het resultaat is een zeer strak en clean ontwerp. De Tech Loop-ontwerptaal komt er helemaal in terug, maar toch is de 110 R Concept sportief. Dat komt door de brede wielkasten, de centrelock-velgen en een rolkooi.

Het enige waar ik me aan stoor bij deze Skoda sportcoupé, is het front. Wie heeft de conceptauto zo verdrietig gemaakt dat hij zo’n sip gezichtje heeft? De koplampjes vlak onder de doorlopende zwarte balk zijn een soort klapkoplampen: ze worden pas zichtbaar wanneer ze aan staan.

Švec heeft ook een knipoog naar de motorpositie van de oorspronkelijke 110 R toegevoegd. Er zitten luchtinlaten onder de achterste zijruiten die bij het origineel het motorblok van koele lucht voorzien. In deze elektrische conceptauto stuurt hij lucht naar het accupakket.

Verder vinden we veel designkeuzes die je tegenwoordig vaker tegenkomt. Denk aan camera’s in plaats van buitenspiegels en een boel sensoren en dagrijverlichting die zijn verwerkt in een contrasterend zwart paneel aan de voorzijde. Natuurlijk mogen verlichte Skoda-logo’s niet ontbreken.

Zegt u het maar: liever deze sportcoupé in de showrooms of moet Skoda het maar lekker bij stationwagons als de Vision 0 houden?