Waarom heeft deze dikke Toyota rood-wit-blauwe accenten?

Deze auto heeft rood-wit-blauwe accenten en de langste naam ooit.

Toyota heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de GR Yaris, dus daarom denken ze: we gaan ‘m maximaal uitmelken ook. De Japanners presenteren nu de zoveelste speciale uitvoering van hun driecilinder bommetje.

Deze nieuwe variant is voorzien van rood-wit-blauwe accenten in het interieur. Helaas, dit is niet de Nederlandse driekleur, maar de Franse tricolore. Dan blijft nog steeds de vraag: wat doet een Franse vlag in een Japanse auto?

Dat heeft alles te maken met rallylegende Sébastien Ogier. Hij werd vorig jaar voor de negende keer WRC-wereldkampioen, in de Toyota GR Yaris Rally1. Om dit heuglijke feit te vieren lanceert Toyota de – hou je vast – GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition.

Hoe kun je de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition herkennen? Onder andere aan de exclusieve kleur Black Gravite, wat in principe gewoon matzwart is. Verder zien we blauwe remklauwen en een Frans vlaggetje in de grille. De auto is ook voorzien van het Aero Performance Package, wat Toyota vorig jaar lanceerde.

In het interieur zien we de tricolore terug in de stiksels op het stuur. Dat stuur is overigens ook uniek voor de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Dit is kleiner dan normaal en voorzien van speciale knoppen, geïnspireerd op de rallysport.

Dat is nog niet alles: de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition is tevens voorzien van een speciale SEB-modus. Deze zorgt voor een 40:60 verdeling van de krachten tussen de voor- en achterwielen, precies zoals Sébastien Ogier het graag heeft.

De Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition wordt gebouwd in een oplage van 200 stuks. 100 Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Editions gaan naar Japan en de resterende 100 Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Editions komen naar Europa. Of de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition ook naar Nederland komt is nog niet bekend. Laat vooral even weten of jij zit te wachten op een Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition.