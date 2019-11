Échte autoliefhebbers incasseren wederom nederlaag

Triest nieuws is triest.

De auto zoals we die in de afgelopen decennia kenden hangt al een tijdje aan een waakinfuus. Als we heel globaal kijken naar ruim honderd jaar autogeschiedenis, hebben we ongeveer tot de tweede wereldoorlog gemotoriseerde rijtuigen gehad. Auto’s als de Duesenberg SJ en de eerste Rolls-Royce Phantoms. Daarna zijn we overgegaan op iets wat lijkt op waar we vandaag de dag nog steeds in rijden, beginnende met de Citroën DS uit de jaren ’50.

Maar er zijn de nodige veranderingen op til die het autolandschap potentieel ernstig gaan veranderen. De belangrijkste en meest ingrijpende daarvan is de belofte van de autonome auto. Voordat die in groten getale rondrijden, zijn we in mijn ogen nog wel even verder (collega @willeme denkt dat het morgen al zover is). Maar ook de toenemende invloed van de groene lobby verandert het karakter van auto’s aanzienlijk.

Alles moet zuniger, efficiënter en elektrischer. Je kan voor de woorden ook invullen ‘ziellozer’. Alles wat -foei toch!- niet elektrisch is, heeft een zo klein mogelijke koffiemolen onder de kap gekoppeld aan een automaatje die vooral zo snel mogelijk opschakelt teneinde het verbruik te beperken. De sportauto’s die resteren worden niet alleen enorm zwaar belast, maar tevens bijna allemaal de mond gesnoerd door partikelfilters en turbo’s.

Deze ontwikkeling lijkt niet te stoppen te zijn, tenzij olivijn een enorme vlucht neemt. Uit ‘Murica bereikt ons namelijk alweer het volgende trieste bericht voor de dinosauriërs onder de autoliefhebbers zoals ondergetekende. In Q3 van dit jaar zijn er in ‘Murica volgens JD Power voor het eerst meer EV’s verkocht dan auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak. Tijd dus om de uitvaartmuziek top 50 weer eens aan te slingeren. Ik geef jullie even een momentje…