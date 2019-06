Replica’s van de Ferrari 250 GTO mogen niet meer

Ferrari heeft er officieel een kunstwerk van gemaakt.

Wat is kunst op wielen? Is dat de mooiste auto ooit gemaakt, of de meest waardevolle auto ooit gemaakt? Want de kunstwereld leert ons als geen ander dat de duurste werken de meest bijzondere zijn, niet perse de mooiste. In de autowereld ligt het anders. Mooi is subjectief, maar de duurste auto ooit, de Ferrari 250 GTO, is een parel.

Niet geheel verrassend slaan de prijzen van deze zeer begeerlijke auto helemaal nergens meer op. Het record staat nu op 48 miljoen(!) dollar. Logisch dat alleen de rijksten van de rijksten zo diep in de buidel kunnen, of willen tasten voor een auto. Niet alleen de 250, maar ook vele andere Ferrari’s vallen daarom slachtoffers aan de copycats, beter bekend als replicabouwers. Sommige vrij overtuigend, bij anderen heb je snel het idee: “hey, hier klopt iets niet.” Wat overigens lucratieve business kan zijn.

Ferrari merkte dat een bedrijf in Bologna namelijk replica’s van de 250 GTO op de markt wil brengen. Daar was het merk niet zo’n fan van. Er zijn 36 authentieke 250 GTO’s, in verschillende vormen. Stiekem is het best een compliment voor het niet nader te noemen bedrijf in Bologna, dat Ferrari niet wil dat je kopers voor de gek houdt. Dan maak je wel goede replica’s. Toch zou het voor het bedrijf niet goed zijn voor de business. Ferrari gooit de 250 GTO op slot met een trademark. Door de auto officieel te bestempelen als ‘kunst’, zit er een soort copyright op. Mocht je een auto willen bouwen die op vele aspecten lijkt op de 250 GTO, dan moet je toestemming krijgen van Ferrari. Aangezien je dat toch niet krijgt, moet je opteren voor optie twee: gewoon doen. Maar dan mag Ferrari je dus legaal achter de broek aanzitten. En die Maranellesen zijn daar nogal hard in. Kijk maar naar het strenge ‘screening-proces’ om de speciale edities van Ferrari te bezitten.

Los van het gedoe wat dit scheelt voor Ferrari is het eigenlijk terecht: bij deze is de 250 GTO officieel een kunstwerk. Want weinig kunstwerken zijn ook daadwerkelijk zo mooi als wat de 250 GTO is. Zo worden ze niet meer gemaakt. (via The Telegraph)

Image-credit: een 250 GTO op iets lager budget, gespot door @thomcarspotter.