Toyota zet de aanval in op Captur

Want geen modellenlijn is compleet zonder SUV, toch?





De geruchtenmolen is opgestart en daaruit komt het verhaal dat Toyota met een nieuwe SUV komt. En wel te verstaan: een Yaris SUV op het TNGA-B platform. De Toyota Yaris wordt werd vaak gekozen vanwege zijn hoge zitpositie. Nu Toyota een nieuwe doelgroep wil aanspreken hebben zij de zitpositie van de Yaris 2020 omlaag gebracht.

Een sportief karretje is de nieuwe Toyota Yaris zeker. Een gewaagd uiterlijk dat in lijn loopt met de nieuwe Corolla en een interieur wat sterk verfijnd is. Alle lof voor de nieuwe B-segmenter. Een kritiekpuntje wat er tot nu toe te noemen was is de lagere heuppositie. Veel Yaris-rijders hebben hun auto uitgekozen vanwege het comfort en zouden hierdoor kunnen afhaken.

De Yaris 2020 wordt in de zomer verwacht en laat het nu ‘toevallig’ zo zijn dat de Yaris SUV -als de geruchten kloppen- in de tweede helft van dit jaar zal worden aangekondigd. Zo kan de B-SUV zowel de klanten die afhaken vanwege de lagere zitpositie bij de Yaris, als de klanten die afhaken vanwege de prijs van de grotere C-HR aanspreken. Perfecte timing!

Ondanks dat het nog bij geruchten blijft en het merk nog geen aankondiging heeft gedaan deed de Executive Vice-President van Toyota al wel een opmerkelijke uitspraak. Matt Harrison gaf namelijk al eerder aan dat het platform van de Yaris bruikbaar is om een B-SUV te maken. De B-SUV zal dus naar alle waarschijnlijkheid op hetzelfde TNGA-B platform als de Yaris worden gebouwd. Dit in de fabriek waar ook de Toyota Aygo geproduceerd wordt.

Om te kunnen voldoen aan de hogere zitpositie waar klanten in deze markt naar opzoek zijn zal de Yaris SUV 30 mm langer worden. Wellicht wordt de 1.0L motor overgeslagen vanwege de hogere prijspositie van de SUV. De 1.5 handbak en bij Toyota welbekende CVT-automaat zijn een logischere keuze. Die laatste kan aan de nieuwe hybridemotor met lithium-ion accu gekoppeld worden. De Yaris B-SUV zal moeten concurreren met auto’s als de Ford Puma en de Renault Captur.

Voor nu blijft het bij speculeren al doet het platform en de uitspraak van Harrison twijfelen. Wij houden jullie op de hoogte!

Bron: Autoexpress