Edo AMG GT R bewijst enorme potentie 4.0 V8

Ze hebben er een waar kanon van weten te maken.

Mercedes-AMG is de laatste jaren ontzettend goed bezig en dat is voor een groot deel te danken aan de 4.0 ‘hot V’ biturbo achtcilinder. Het blok is inmiddels in bijna alle Mercedes-modellen te vinden, waaronder de kersverse Mercedes-AMG G63.

Vanuit das haus kun je maximaal 612 pk krijgen in bijvoorbeel de E63 S. In de AMG GT R levert het blok standaard 585 pk. Dat de koek nog niet op is bij 600+ pk bewijst Edo Competition. Ze hebben de AMG GT R onder handen genomen en het resultaat is om je vingers bij af te likken.

De achtpitter ging op de pijnbank en de tuner wist er 660 pk uit te peuteren. Het koppel is van 708 Nm naar 780 Nm gegaan. Meer moet het ook niet worden, want dat gaan die dikke achterbanden niet leuk vinden. Een nieuwe 0-100 tijd is niet bekendgemaakt. Dat is echter ook niet zo boeiend met een achterwielaandrijver. Wel interessant is de nieuwe topsnelheid. Volgens Edo Competition gaat de 660 pk sterke AMG GT R maar liefst 340 km/u. De tuner uit Ahlen heeft niet alleen aan het vermogen gesleuteld. De supercar is vòòr 20 mm en achter 25 mm verlaagd.

Check de gallery voor enkele foto’s van het zwarte beest. Uw redacteur hoopt ondertussen dat 4.0 AMG-modellen de komende jaren keihard gaan afschrijven. Sorry BMW M.